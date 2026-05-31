Khoảnh khắc CAHN nâng Cúp vô địch V-League đầy cảm xúc
Đánh bại Becamex TP.HCM 2-1 ở vòng 25, CAHN có ngày nâng Cúp vô địch LPBank V-League 2025/26 với niềm vui trọn vẹn.
HAGL ngược dòng đánh bại Hà Nội FC 3-1 trên sân Pleiku ở vòng 25 LPBank V-League 2025/26, qua đó chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng, trước một vòng đấu.
PVF-CAND đánh bại Hải Phòng 3-1 ở vòng LPBank 25 V-League, trong ngày Thanh Nhàn và Võ Anh Quân cùng tỏa sáng để giữ hy vọng trụ hạng.
Sau vòng 25 LPBank V-League 2025/26, cuộc đua trụ hạng trở nên nghẹt thở khi SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND cùng có 21 điểm.