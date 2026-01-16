Ngày 16/1, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 15/1, đơn vị đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn thành phố.

Công an kiểm tra một căn biệt thự. Ảnh: N.B.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ việc với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, gồm các quốc tịch: 3 người Nigeria, 5 người Pakistan, 7 người Hàn Quốc và 2 người Trung Quốc. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đáng chú ý, tại 2 căn biệt thự BT1-D64 và BT1-D25 thuộc Khu đô thị Splendora, xã Sơn Đồng, lực lượng chức năng phát hiện 9 người nước ngoài (7 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu.

Qua khai thác, 7 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc khai nhận nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt động lừa đảo qua mạng, dưới sự điều hành của 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Nhóm này sử dụng các thủ đoạn công nghệ cao nhằm lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra, gồm 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Cụ thể, tại căn BT1-D64, lực lượng chức năng phát hiện 5 người nước ngoài (4 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu; thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 iPad và 25 điện thoại di động có dấu hiệu liên quan đến hoạt động công nghệ cao trái phép tại Việt Nam.

Tại căn BT1-D25, công an phát hiện 4 người nước ngoài (3 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân; thu giữ 3 màn hình máy tính và 5 điện thoại di động cá nhân.

Mở rộng xác minh, các đối tượng khai nhận tạm trú tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ (Hà Nội). Tổ công tác tiến hành kiểm tra địa chỉ trên và phát hiện 7 quyển hộ chiếu trùng khớp với thông tin nhân thân của các đối tượng.

Đáng chú ý, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc có ý định phi tang toàn bộ 7 quyển hộ chiếu nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh của lực lượng chức năng.

Cùng thời điểm, 4 tổ công tác khác tiến hành kiểm tra tại các địa bàn phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị, phát hiện 8 người nước ngoài (3 người Nigeria, 5 người Pakistan) sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên 1 năm.

Đáng chú ý, 5 người quốc tịch Pakistan nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử, thời gian cư trú chủ yếu tại Đồng Nai, sau đó di chuyển ra Hà Nội với mục đích đến Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước.