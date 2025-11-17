Chiều 11/11, ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2025 tại xã An Ngãi Trung.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã An Ngãi Trung, tỉnh Vĩnh Long đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Qua rà soát, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 100%, với tất cả hồ sơ minh chứng đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Đặc biệt, tiêu chí thu nhập (tiêu chí số 10) đã hoàn tất công tác điều tra, thu thập và nhập dữ liệu; kết quả cho thấy thu nhập bình quân đầu người đạt 78,65 triệu đồng/người/năm.

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ này là quá trình liên tục, cần duy trì và nâng chất các tiêu chí, gắn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tạo sự đồng thuận và huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị xã An Ngãi Trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên cả ba trụ cột của chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính công, nhằm phấn đấu 100% người dân nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch thông tin.

Đồng thời, xã cần đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng công nghệ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công và tham gia các nền tảng quản lý nông thôn mới thông minh.

Việc tích hợp chuyển đổi số với xây dựng nông thôn mới nâng cao không chỉ nâng cao chất lượng quản lý, mà còn hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, tham gia phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó tăng thu nhập, phát triển kinh tế bền vững và góp phần hình thành nông thôn hiện đại, thông minh.