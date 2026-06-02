Ngày 2/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội danh “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, vào đầu năm 2026, Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là sản phẩm của động vật hoang dã trên địa bàn phường Móng Cái 2.

Tiến hành kiểm tra tại khu vực đối diện một khách sạn thuộc khu phố 4, phường Móng Cái 2, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Bùi Thị Liên (SN 1984, trú phường Móng Cái 2) có hành vi cất giấu 1 thùng xốp, bên trong chứa nhiều miếng vảy (nghi là vảy tê tê), nặng 10kg.

Đối tượng Đặng Trung Chính và Phạm Thắng (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quá trình đấu tranh, Liên khai nhận số vảy này là của mình. Kết quả giám định cho thấy vảy trong thùng xốp thu giữ là của loài tê tê java và tê tê vàng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng cung cấp vảy tê tê cho Liên là Đặng Trung Chính (SN 1975, trú phường Móng Cái 3); đối tượng bán vảy tê tê cho Chính là Phạm Thắng (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An).

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Được biết, tê tê vàng (Manis Pentadactyla) và tê tê Java (Manis Javanica) là hai loài tê tê có phân bố tại Việt Nam, đều được xếp vào danh sách Cực kỳ nguy cấp (Critically Endangered – CR) theo Sách đỏ IUCN; thuộc nhóm IB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

