Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can về 6 tội danh: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong số các bị can có 4 cán bộ kiểm lâm.

"Mật báo" cho chủ cơ sở tẩu tán 433 cá thể động vật

Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất (phường Tam Thắng) do Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ có biểu hiện nghi vấn nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Đầu tháng 5, Phòng CSKT phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra cơ sở này. Do biết trước thông tin, Nguyễn Văn Lời - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu được phân công tham gia đoàn - đã gọi điện thông báo trước cho Hà để kịp di chuyển số động vật hoang dã đi nơi khác nhằm đối phó.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện Trương Thị Kim Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại một kho hàng cách cơ sở kinh doanh khoảng 20m.

Trương Thị Kim Hà với tang vật là nhiều cá thể động vật hoang dã bị cất giấu để đối phó với đoàn kiểm tra. Ảnh: CACC

Số tang vật bao gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát, toàn bộ đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc Danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB (theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT) và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.

Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận đã thu mua số động vật trên từ nhiều nguồn trôi nổi để kinh doanh kiếm lời. Nhằm hợp thức hóa, Hà lên mạng Internet tìm hiểu chủng loại, số lượng rồi đặt mua các bảng kê lâm sản từ Nguyễn Hạnh Phúc.

Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm Nguyễn Văn Lời để được "hướng dẫn", hỗ trợ thủ tục cấp phép nuôi nhốt trái quy định.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Kim Hà và Nguyễn Văn Lời.

Đường dây "phù phép" hồ sơ xuyên tỉnh

Mở rộng điều tra, Phòng CSKT tiếp tục làm rõ hành vi của 8 đối tượng khác liên quan đến việc lập khống hồ sơ, mua bán bảng kê lâm sản. Cơ quan công an xác định, đường dây này có sự tiếp tay đắc lực của một số cán bộ kiểm lâm tại Đà Nẵng và Hải Phòng thông qua việc nhận hối lộ, giả mạo trong công tác để ký khống giấy tờ.

Cụ thể, Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, quê Đắk Lắk) đã liên hệ với các chủ cơ sở nuôi chim tại nhiều tỉnh thành gồm: Phan Dương Khánh Ly (SN 1992, quê Đà Nẵng), Nguyễn Hồ Quang Nghĩa (SN 1975, quê Khánh Hòa), Nguyễn Văn Tam (SN 1991, quê Lâm Đồng) và Vũ Thế Nam (SN 1997, quê Hải Phòng) để đặt mua bảng kê lâm sản.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lời - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu. Ảnh: CACC

Để có giấy tờ hợp pháp hóa, các chủ cơ sở này đã móc nối với lực lượng kiểm lâm địa bàn. Cụ thể, tại Đà Nẵng, Nguyễn Văn Xuân (SN 1982) và Phùng Bá Thắng (SN 1989), đều là cán bộ Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5 (Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng), đã ký xác nhận khống vào biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản cho cơ sở của Phan Dương Khánh Ly.

Còn tại Hải Phòng, Mạc Đỗ Kiên (SN 1983, cán bộ Hạt kiểm lâm khu vực II, TP Hải Phòng) đã giải quyết hồ sơ, xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho Vũ Thế Nam.

Sau khi sở hữu các bộ hồ sơ "ma" này, Ly và Nam bán lại cho Phúc, sau đó Phúc bán tiếp cho Trương Thị Kim Hà để hợp thức hóa số động vật hoang dã lậu nêu trên.

Hành vi của nhóm cán bộ kiểm lâm đã làm sai lệch thông tin quản lý nhà nước, tạo kẽ hở cho các đối tượng phá hoại đa dạng sinh học che giấu tội phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.