Liên quan vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và các đồng phạm bị cho là đã có những hành vi cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong kết luận điều tra vụ án, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, quá trình thực hiện 2 dự án trên, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là Ban YTTĐ) trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, theo CQĐT, các nhà thầu thực hiện 9 gói thầu xây lắp (trừ gói thầu XDBM-01 do liên danh các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng) sau khi được trúng thầu đều đã triển khai thực hiện khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký, chưa được nghiệm thu, thanh toán đầy đủ theo khối lượng công việc đã hoàn thành và đang bị thiệt hại do các chi phí phát sinh.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Tùng

Việc các nhà thầu đưa tiền cho các ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ) bằng tiền mặt diễn ra sau khi trúng thầu, không có hóa đơn, chứng từ, không theo dõi, hạch toán kế toán, không lấy từ nguồn tiền tạm ứng, thanh toán. Vì vậy, không có căn cứ đánh giá số tiền này là hậu quả thiệt hại.

Đồng thời, các nhà thầu đều đang phối hợp với chủ đầu tư và tập trung tối đa nguồn lực, đưa 2 dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo CQĐT, kết quả điều tra đến nay cho thấy, chưa có cơ sở xác định hậu quả thiệt hại nên chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Giải quyết hậu quả sai phạm

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đưa 2 dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Theo CQĐT, ngoài các bị can đã bị khởi tố và đề nghị truy tố, còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được phân hóa không bị xử lý hình sự hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, CQĐT có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những cá nhân trên theo quy định.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

CQĐT Bộ Công an tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.