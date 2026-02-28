Như VietNamNet đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tài liệu điều tra cho thấy, quá trình thực hiện 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - viết tắt là YTTĐ) về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện 10 gói thầu xây lắp tại 2 dự án.

Sau đó, khi trao đổi với các nhà thầu, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án YTTĐ đã thoả thuận, đề nghị các nhà thầu chi cho Ban quản lý dự án YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng/thanh toán trước thuế khi thực hiện gói thầu. Thực hiện thoả thuận này, quá trình thực hiện hợp đồng, các nhà thầu đã đưa cho ông Nguyễn Chiến Thắng 88,465 tỷ đồng. Sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được cấp dưới chi cho hơn 7 tỷ đồng từ số tiền hơn 88 tỷ đồng nói trên.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VietNamNet

Sau khi bà Tiến và những người khác bị làm rõ sai phạm, ngày 1/7/2025, người nhà của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho cựu Bộ trưởng. Ngày 27/11/2025, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 2 tỷ đồng. Đến ngày 12/2/2026, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục nộp khắc phục hậu quả thêm 5 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) được em gái nộp khắc phục hậu quả 14 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ) được người thân nộp khắc phục hơn 3,5 tỷ đồng; Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban YTTĐ) nộp khắc phục 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Chiến Thắng nộp 1 tỷ đồng; Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Dự toán Ban YTTĐ) nộp hơn 3,2 tỷ đồng...

Tài sản bị kê biên trong vụ án

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã kê biên 3 tài sản của bị can Nguyễn Chiến Thắng, gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ) cấp ngày 22/9/2020; Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số do UBND quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội cấp ngày 27/1/2005; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do UBND quận Bắc Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội cấp ngày 29/8/2014.

CQĐT cũng kê biên 1 tài sản của bị can Nguyễn Hữu Tuấn: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do UBND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cấp ngày 22/9/2020.

Bị can Nguyễn Kim Trung bị kê biên 2 tài sản gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hà Nội (cũ) cấp ngày 21/5/2019 và Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận do UBND TP Hà Nội cấp ngày 20/9/2001.

CQĐT còn kê biên 1 tài sản của bị can Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty SHT): Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 4/10/2019.