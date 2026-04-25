Công điện nêu rõ về tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được khắc phục triệt để, cụ thể vẫn còn 18 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 15 thông tư quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực chưa được ban hành.

Nguyên nhân một phần do số lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết được thông qua khá nhiều, việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết còn chưa phù hợp.

Một số bộ, cơ quan chưa thực sự chủ động tham mưu đề xuất, thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, khắc phục khoảng trống pháp lý do chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành.

Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các bộ, cơ quan ngang bộ: GD-ĐT, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công Thương, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VH-TT-DL, Công an, Quốc phòng, Xây dựng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành 18 nghị định, 2 quyết định và ban hành theo thẩm quyền đối với 15 thông tư quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/5.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành 83 nghị định, 4 quyết định và 77 thông tư quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (ngày 1/5 và ngày 1/7), đặc biệt là 2 nghị định, 1 quyết định và 11 thông tư quy định chi tiết Luật Giám định tư pháp và Luật Bảo hiểm tiền gửi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5.

Trong quá trình đề xuất, xây dựng văn bản quy định chi tiết, Thủ tướng đặc biệt lưu ý bảo đảm tính hợp lý về số lượng và hình thức văn bản, tránh xu hướng tách nhỏ nội dung để ban hành thành nhiều văn bản quy định chi tiết khi không thật sự cần thiết.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những vướng mắc, bất cập do quy định của pháp luật đang được xử lý tạm thời trong các văn bản mà theo quy định sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027 liên quan đến phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước...

Khi xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ các hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo phải rà soát kỹ các nội dung giao quy định chi tiết, dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết để bảo đảm tính khả thi.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm trách nhiệm; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, chất lượng văn bản không bảo đảm; kiên quyết không xem xét thi đua, khen thưởng đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo đúng yêu cầu.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát việc đề xuất xây dựng văn bản quy định chi tiết; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp phải thể hiện rõ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đủ hay chưa đủ điều kiện trình Chính phủ theo đúng quy định; hướng dẫn và tổ chức triển khai Đề án đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật sau khi được Thủ tướng ban hành.

Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, Bộ Tư pháp cần báo cáo Chính phủ về tình hình chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.