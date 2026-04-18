Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác lập những nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với những yêu cầu rất cao.

Trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương cũng đều có chương trình hành động.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các chỉ tiêu đánh giá thi đua cần gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Mục tiêu là hoàn thành 100% các nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương hiệu quả, thực chất, có kết quả đầu ra định lượng rõ ràng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các phong trào thi đua đang triển khai hiện nay để tránh sự trùng lặp về nội dung khi phát động phong trào thi đua mới.

Nội dung của phong trào mới cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng hai con số; chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; cải cách hành chính; xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, dự án tồn đọng.

Thủ tướng quán triệt tinh thần "triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm".

Phong trào thi đua đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Việc khen thưởng cần bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, tránh hình thức; hướng tới người dân, cơ sở và các đối tượng trực tiếp tạo ra giá trị, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, cải cách hành chính; chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó chuyển hóa chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và lan tỏa hiệu quả, sức sống của phong trào thi đua; lấy kết quả thi đua là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ.

Về thời gian thực hiện phong trào thi đua, đây là nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, Hội đồng sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá vào giữa nhiệm kỳ.