Sáng 24/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng giao là trên 1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước, cao hơn năm 2025 (30,6%).

Hết quý 1, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (9,7%). Đến hết ngày 15/4, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 127,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% kế hoạch Thủ tướng giao (trong đó vốn ngân sách Trung ương trên 34,8 nghìn tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương trên 92,5 nghìn tỷ đồng, đạt 14,2%).

Thủ tướng nêu rõ Kết luận số 18 hội nghị Trung ương 2 nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, là công cụ điều hành vĩ mô, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Theo Thủ tướng, đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư toàn xã hội; là vốn mồi để huy động các nguồn lực xã hội; phải tạo ra công trình, dự án có giá trị sử dụng thực chất, hiệu quả.

Về tình hình giải ngân đầu tư công năm 2026, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước; nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận, rà soát, chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể cả về tiến độ, chất lượng để có chuyển biến ngay lập tức.

Theo Thủ tướng, việc xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc đang được triển khai rất quyết liệt. Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm vướng mắc cho các dự án.

"Những việc khó, hóc búa, phức tạp chúng ta có thể xử lý được rất nhanh thì tại sao những việc liên quan triển khai các dự án lại không đẩy nhanh được tiến độ. Vẫn những công việc đó nhưng nếu không có quyết tâm cao, không chỉ đạo sát sao, quyết liệt thì không thực hiện được" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư công, phân bổ vốn phải hạch toán, đánh giá hiệu quả. Ảnh: Nhật Bắc

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Mọi quyết định đầu tư, phân bổ vốn cần phải thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống; đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý thay thế ngay Ban Quản lý dự án, nhà tư vấn, nhà thầu, những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực chuyên môn và trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu; kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Thủ tướng chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối vốn, bảo đảm kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị dự án, đăng ký vốn, lập kế hoạch, phân bổ vốn, giám sát, đánh giá... Thủ tướng quán triệt kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".

Giao một loạt nhiệm vụ, Thủ tướng chỉ đạo lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn...

Thủ tục hành chính trong đầu tư công cần được cải cách theo hướng tinh gọn, minh bạch, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án, giảm chi phí tuân thủ cho các chủ thể tham gia.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo phân bổ ngay đối với kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án. Đến hết ngày 10/5, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết thì phải có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/5.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm (KPI) việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/5.