Cùng dự cuộc gặp có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, thành viên đoàn công tác.

Theo các ý kiến tại cuộc gặp, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hiện có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 23.000 lưu học sinh. Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo; giàu lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bà con cho biết, luôn dõi theo những thông tin về mỗi bước phát triển của đất nước, đặc biệt là trong không khí những ngày Thu cách mạng lịch sử này; ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới; vui mừng trước những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

Thủ tướng chia sẻ với kiều bào tại Trung Quốc về không khí, tinh thần Quốc khánh trong nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua các khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nỗ lực hiện thực hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại củng cố, vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc, cũng như trong công tác quan tâm, chăm lo đời sống cho bà con, bảo hộ công dân, duy trì sự gắn kết chặt chẽ của cộng đồng.

Đặc biệt, bà con rất vui mừng khi ngay sau cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt, lưu học sinh khu vực Kinh - Tân Ký của Thủ tướng cuối tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương triển khai mở lớp học tiếng Việt trực tuyến đầu tiên trong tháng 7 vừa qua dành cho kiều bào và công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc. Đến nay, lớp vẫn duy trì việc dạy và học ổn định, nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của kiều bào, đạt kết quả tích cực, góp phần tăng cường kết nối cộng đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, gặp gỡ, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của bà con kiều bào; mong bà con luôn đoàn kết, hoà nhập tốt, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mong muốn góp phần truyền tải phần nào tới bà con kiều bào không khí vui tươi, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc ở trong nước những ngày này, Thủ tướng cho biết, sau 80 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào của chúng ta.

Vừa qua, chúng ta đã triển khai nhiều công việc lớn, rất ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, như hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng mỗi người dân 100.000 đồng, với tổng kinh phí khoảng 11.000 tỷ đồng.

Chúng ta đã khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", các lực lượng cũng đang chuẩn bị tích cực cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, lực lượng và thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động chăm lo về nước uống, thực phẩm, nơi trú mưa nắng, phương tiện công cộng đi lại… cho những người dân từ xa đến theo dõi diễu binh, diễu hành.

"Nhân dân rất quan tâm tới diễu binh, diễu hành và đặc biệt là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng với tinh thần 'nói đi đôi với làm', mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Đảng ta từ ngày thành lập đã luôn nỗ lực hết mình vì 2 mục tiêu quan trọng nhất là mang lại độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc và ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cũng thông tin tới bà con về những quyết sách chiến lược, cách mạng đã và đang được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị triển khai về tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn; triển khai các Nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả, xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, đột phá giáo dục, đào tạo… Đây cũng là những chủ trương lớn có nhiều nội dung liên quan tới các quan tâm, đề xuất, kiến nghị của bà con.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp nối các kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên thống nhất đất nước, kỷ nguyên đổi mới và hội nhập, đất nước ta đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Bà con cho biết, luôn dõi theo những thông tin về mỗi bước phát triển của đất nước; ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, Thủ tướng khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp quan trọng vào thành tựu 80 năm qua của đất nước. Người Việt Nam ở nước ngoài dù ở đâu cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, là cầu nối giữa Việt Nam với các nước, với thế giới; cộng đồng ngày càng lớn mạnh và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, với quan điểm coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, gặp gỡ, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của bà con kiều bào, đặc biệt là liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về đất đai, nhà ở, quốc tịch, visa, giấy phép lao động… giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho cuộc sống của bà con, thể hiện "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" cao quý, thiêng liêng.

Phản hồi các đề xuất, kiến nghị của kiều bào tại cuộc gặp, Thủ tướng mong bà con cộng đồng luôn đoàn kết, hoà nhập tốt, các doanh nghiệp người Việt Nam hoạt động ở Trung Quốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật sở tại; phát huy tinh thần tự hào dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Thủ tướng mong bà con cộng đồng luôn đoàn kết, hoà nhập tốt, các doanh nghiệp người Việt Nam hoạt động ở Trung Quốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật sở tại; phát huy tinh thần tự hào dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các Đại sứ quán triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về dạy tiếng Việt, góp phần để con em chúng ta ở nước ngoài thạo tiếng Việt, gắn bó với quê hương, đất nước, cảm nhận được truyền thống hào hùng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng mong muốn các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tích cực học tập kiến thức, kinh nghiệm của Trung Quốc để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong các cuộc làm việc với lãnh đạo phía bạn, Thủ tướng luôn đề nghị phía Trung Quốc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cộng đồng người Việt Nam.

Cho rằng giữ gìn tiếng Việt tức là giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống hào hùng của dân tộc, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các Đại sứ quán triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về dạy tiếng Việt, góp phần để con em chúng ta ở nước ngoài thạo tiếng Việt, gắn bó với quê hương, đất nước, cảm nhận được truyền thống hào hùng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VGP