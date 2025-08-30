Hoạt động này do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức, với sự tham gia của các nghệ sỹ xuất sắc thuộc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Đây không chỉ là một hoạt động ngoại giao văn hóa, mà còn là một sự kiện mang đậm tình quê hương, được đặc biệt tổ chức nhằm phục vụ, gắn kết và mang những giá trị cội nguồn đến với kiều bào xa xứ. Đoàn đã có hai buổi biểu diễn chính thức, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Biểu diễn tại lễ kỷ niệm

Tối 27/8/2025, các nghệ sỹ đã trình diễn những tiết mục đặc sắc trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Sự kiện trọng đại này do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức, với sự tham dự của khoảng 600 khách mời, đặc biệt trong đó có sự hiện diện của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad bin Haji Hasan, Phó Chủ tịch Thượng viện Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, các trường đại học, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia cùng bạn bè quốc tế.

Các tiết mục nghệ thuật đã giới thiệu thành công hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, phát triển năng động đến đông đảo quan khách ngoại giao quốc tế và Malaysia. Đối với bà con kiều bào, đây là cơ hội quý báu để được sống lại không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, được nghe những làn điệu quê hương đã trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh và lòng yêu quê hương, đất nước cho mỗi người con đất Việt đang sinh sống tại Malaysia.

Tại chương trình “Giao lưu văn hóa - Tôn vinh di sản” do Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam tổ chức, các nghệ sỹ đã một lần nữa mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt. Buổi biểu diễn không chỉ là cầu nối văn hóa với bạn bè Malaysia mà còn tạo ra một diễn đàn ấm cúng để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau chia sẻ tình yêu với nghệ thuật dân tộc.

Giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur, những thanh âm, vũ điệu đậm hồn Việt đã vang lên cùng màn trình diễn thời trang áo dài Việt Nam, quyện hòa cùng những tiết mục đặc sắc của Malaysia như điệu múa truyền thống Tarian Joget trên nền nhạc Asam Paya duyên dáng với những bước nhảy vui tươi, dồn dập và tràn đầy sức sống hay màn trình diễn thời trang của Malaysia. Sự kết hợp độc đáo này đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, mang đến bầu không khí hứng khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của đêm hội văn hóa. Đây cũng chính là cầu nối vô hình, gắn kết những người con xa xứ với cội nguồn văn hóa, đồng thời là lời động viên, khích lệ bà con tiếp tục đoàn kết, hướng về Tổ quốc.

Tại chương trình cũng diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Malaysia và Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam.

Chuyến lưu diễn đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trên cả hai phương diện: vừa là một hoạt động đối ngoại hiệu quả, vừa là một chương trình cộng đồng ấm áp, trọn vẹn tình quê hương.