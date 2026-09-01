Theo Koreaboo, tối 19/9, Kim Soo Hyun lên sân khấu The Fact Music Awards (TMA) 2026 tại SVĐ chính Asiad Busan với tư cách người trao giải. Đây là sự kiện lớn đầu tiên của anh tại Hàn Quốc kể từ tháng 3/2025, thời điểm anh tổ chức họp báo trước làn sóng chỉ trích xung quanh mối quan hệ với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron.

Trong buổi lễ, nam diễn viên trao giải cho ca sĩ Lim Young Woong. Anh không có tương tác nào với các nhóm nhạc thần tượng trong suốt chương trình.

Kim Soo Hyun trên sân khấu lễ trao giải Ảnh: X

Tranh luận nổ ra từ cuối tháng 8, khi ban tổ chức TMA xác nhận Kim Soo Hyun tham dự. Nhiều người hâm mộ nhạc Hàn công khai kế hoạch tẩy chay lễ trao giải, trong đó có cả những người có thần tượng cạnh tranh các giải thưởng lớn nhất đêm diễn.

Một người hâm mộ khẳng định không ủng hộ, cũng không chấp nhận việc nam diễn viên góp mặt và cho rằng sự hiện diện của anh trên sân khấu này gây khó chịu. Một tài khoản khác kêu gọi không chia sẻ hình ảnh, video từ lễ trao giải để tránh tiếp tay cho đơn vị tổ chức đã mời anh.

Kim Soo Hyun ở lễ trao giải The Fact Music Awards:

Vì vậy khi Kim Soo Hyun xuất hiện và nhận tràng vỗ tay lớn, nhiều người hâm mộ nhạc Hàn không giấu được sự bất bình. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đặt câu hỏi khán giả đang cổ vũ điều gì.

Một số người hâm mộ từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Busan để ủng hộ Kim Soo Hyun.

Nhóm ủng hộ nam diễn viên có quan điểm ngược lại. Họ cho rằng ban tổ chức mời anh nghĩa là ghi nhận sự trở lại tại quê nhà và thời gian đang dần đứng về phía anh. Một số người hâm mộ đến từ Hong Kong (Trung Quốc) còn mang biểu ngữ và vật phẩm cổ vũ tới địa điểm tổ chức.

Hồi tháng 7, cảnh sát quyết định không chuyển hồ sơ liên quan đến nam diễn viên sang viện kiểm sát. Chủ kênh YouTube đưa ra các cáo buộc nhắm vào anh bị truy tố về tội phỉ báng.

Ngoài ra, hồi đầu tháng 9, Kim Soo Hyun thắng kiện trong vụ tranh chấp về việc hoàn trả khoản phí hợp đồng quảng cáo trị giá khoảng 577 triệu won (khoảng hơn 10 tỷ đồng) do thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Mido khởi xướng. Phán quyết có lợi cho Kim Soo Hyun sau khi phía nhãn hàng quyết định không kháng cáo.

Kim Soo Hyun tạo dựng tên tuổi qua loạt tác phẩm tiêu biểu như Dream High (2011), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Vì sao đưa anh tới (2013). Anh cũng làm khách mời trong một số series đình đám như Khách sạn ma quái (2020), Hạ cánh nơi anh (2020), sau đó đóng Điên thì có sao (năm 2020), Một ngày bình thường (năm 2021), Nữ hoàng nước mắt (năm 2024)...

Minh Phi (theo Koreaboo, Allkpop)

Video: TMA