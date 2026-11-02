|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
|
01/11 18:00
|CA TPHCM 0-1 Đà Nẵng
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
|
01/11 23:30
|Liverpool 0-1 Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
|
01/11 20:00
|Getafe 3-1 Sevilla
|
On Football, SCTV15
|
01/11 22:15
|R. Santander 0-3 Real Madrid
|
On Football, SCTV15
|
02/11 00:30
|Elche 0-1 Valencia
|
On Football, SCTV15
|
02/11 03:00
|Bilbao 2-1 Sociedad
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
|
01/11 18:30
|Como 1-0 Venezia
|
MyTV
|
01/11 21:00
|Frosinone 2-0 Torino
|
MyTV
|Lazio 2-1 Cagliari
|
MyTV
|
02/11 00:00
|Lecce 1-2 Genoa
|
MyTV
|
02/11 02:45
|Juventus 2-0 Napoli
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
|
01/11 21:30
|Union Berlin 1-1 Cologne
|
01/11 23:30
|E. Frankfurt vs Hamburg
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
|
01/11 21:00
|Strasbourg 5-1 Auxerre
|
On Sports News
|
01/11 23:15
|Lyon 2-0 Angers
|
On Sports News
|Paris FC 3-1 Monaco
|
On Sports News
|
02/11 02:45
|Marseille 2-0 Toulouse
|
On Sports News
|
GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2026
|
02/11 07:00
|New England vs Inter Miami
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.