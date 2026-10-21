Chính phủ Italia đã điều động 500 binh sĩ đến Milan và cam kết sẽ có “phản ứng cứng rắn” sau khi các cuộc biểu tình dẫn đến đụng độ với cảnh sát, các hành vi phá hoại và hôi của tại thành phố được mệnh danh là “kinh đô thời trang” của đất nước.

Theo báo Guardian, chính phủ của Thủ tướng Italia theo đường lối cực hữu Giorgia Meloni hôm 20/10 cũng công bố các biện pháp an ninh mới, bao gồm việc quy định hành vi tham gia biểu tình bạo lực là một tội danh, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ gây rối, đồng thời buộc cha mẹ phải chịu trách nhiệm tài chính nếu con cái họ tham gia vào các hành vi phá hoại hoặc hôi của.

Một cửa hàng bán đồ thể thao ở Milan, Italia bị người biểu tình quá khích cướp phá. Ảnh: NurPhoto

Hãng thông tấn Ansa của Italia đưa tin một trong những biện pháp an ninh đang được cân nhắc tại nước này nhắm vào các thanh thiếu niên thuộc thế hệ nhập cư thứ hai, được gọi là "maranza", ám chỉ các băng nhóm thanh thiếu niên, thường xuất thân từ những khu vực bị gạt ra bên lề xã hội.

Tại “kinh đô thời trang” Milan, miền bắc Italia, cảnh sát đã tạm giữ 271 thanh thiếu niên sau khi các nhóm thanh niên đeo mặt nạ đốt thùng rác, lục lọi cửa hàng và đập phá cửa kính tại nhiều khu phố, bao gồm cả khu vực xung quanh nhà thờ chính tòa của thành phố trong các vụ gây rối cuối tuần trước.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán các nhóm quá khích trà trộn vào một cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang, vốn dĩ ôn hòa. Cảnh sát Italia cho hay trong số những người bị tạm giữ, có 32 người đã bị bắt chính thức, bao gồm 23 trẻ vị thành niên và 13 công dân nước ngoài. Ngoài ra, 28 người khác đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp.

Nhiều cửa hàng xa xỉ tại khu phố thời trang ở Milan đã đóng cửa do lo ngại về tình trạng bất ổn tiếp diễn. Các thương hiệu lớn như Chanel, Tiffany và Dior đã di dời hàng hóa khỏi các tủ trưng bày bên ngoài cửa hiệu để đề phòng rủi ro.

Các hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều cửa hàng khác, bao gồm các nhà bán lẻ đồ thể thao như Decathlon, Arc’teryx và nhà mạng di động Vodafone, đã bị lục lọi trái phép.

Theo cảnh sát, tình trạng căng thẳng cũng đã xảy ra trong các cuộc biểu tình vào cuối tuần trước tại một số thành phố ở miền bắc Italia, bao gồm Bologna, Brescia, Bergamo và Turin, nơi có 28 người biểu tình bị bắt giữ.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani tuyên bố sau cuộc họp giữa Thủ tướng Meloni và các quan chức an ninh cấp cao hôm 19/10: "Chính phủ sẽ phản ứng cứng rắn trước những cuộc tấn công nhắm vào nhà nước, bao gồm cả các biện pháp nhằm kiềm chế bạo lực do trẻ vị thành niên gây ra".

Liên minh cầm quyền của bà Meloni, vốn đang đối mặt với cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, được cho đang lên kế hoạch áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi chặn đường, sau khi các tài xế xe tải tại miền nam Italia tiến hành biểu tình trong nhiều ngày để phản đối giá nhiên liệu tăng cao.

Trong khi đó, Milan đang chuẩn bị đối mặt với các cuộc biểu tình mới vào ngày 24/10, sau khi một phong trào mới có tên "17 tháng 10" xuất hiện trên mạng xã hội. Nhóm này thông báo sẽ tổ chức các cuộc biểu tình tại Milan và nhiều thành phố khác của Italia vào mỗi chiều thứ Bảy cho đến khi chính phủ đương nhiệm sụp đổ.