Tổng thống Macron mô tả tình trạng bạo loạn trên khắp nước Pháp là "đặc biệt nghiêm trọng", yêu cầu chính phủ làm mọi điều có thể để ngăn tình trạng này tái diễn.

Theo TASS, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/10 đã lên tiếng về việc các đợt biểu tình hóa thành bạo loạn nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp nước Pháp.

"Tôi đang phát biểu vào một thời điểm đặc biệt nghiêm trọng. Cách đây một ngày, nước Pháp đã phải chứng kiến tình trạng bạo lực không kiểm soát của các nhóm cực đoan cánh tả. Trong hoàn cảnh hiện nay, các tỉnh trưởng, phối hợp với các thị trưởng, sẽ đưa ra quyết định nhằm bảo vệ các thành phố, công trình công cộng và cơ sở kinh doanh, bao gồm việc cấm một số cuộc tụ tập đông người và thực hiện mọi biện pháp cần thiết khác", ông Macron cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: NYT

Tổng thống Macron cũng hối thúc các đảng phái chính trị và tổ chức công đoàn "lên án dứt khoát mọi hành vi bạo lực và kêu gọi bình tĩnh", nhấn mạnh rằng các cuộc tranh luận trước thềm cuộc bầu cử tổng thống 2027 "cần được tiến hành với sự tham gia của các đảng phái chính trị, không phải thông qua bạo loạn trên đường phố".

"Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ sớm tổ chức cuộc họp với đại diện các tổ chức này để yêu cầu họ đưa ra lập trường rõ ràng và công khai", ông Macron nói.

Cùng ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về tình trạng bạo loạn ở Pháp, nhận định rằng chính sách nhập cư của Paris là nguyên nhân gây ra hỗn loạn.

"Nước Pháp đang bốc cháy. Làn sóng nhập cư đã tàn phá đất nước vĩ đại này. Hãy đóng cửa biên giới và giành lại quyền kiểm soát trước khi quá muộn", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong ngày 17/10, đã có khoảng 550.000 - 800.000 người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp, nhằm phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng và cắt giảm chi tiêu công. Phần lớn người biểu tình tuần hành ôn hòa trên đường phố, nhưng nhiều địa điểm đã mất kiểm soát và hóa thành bạo loạn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết khoảng 1.800 người đã bị bắt trên khắp cả nước do liên quan bạo loạn và hành vi cướp phá. Tính riêng tại thủ đô Paris, đã có 855 người bị bắt, con số được đánh giá là "nhiều chưa từng có".