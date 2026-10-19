Hàng chục nghìn người trên khắp châu Âu đã xuống đường cuối tuần qua để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, tình trạng thiếu nhà ở và các chính sách của chính phủ. Tại một số nước, biểu tình đã leo thang thành đụng độ bạo lực, hôi của và phóng hỏa.

Theo đài RT, Pháp, nơi khởi nguồn của các cuộc biểu tình, là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Các vụ đụng độ cũng xảy ra tại Bỉ và Italia, trong khi một làn sóng biểu tình chống chính phủ khác vẫn tiếp diễn ở Albania.

Những hình ảnh ghi lại từ khắp châu Âu cho thấy các cửa hiệu bị đập vỡ cửa kính, hàng hóa bị cướp phá, xe cộ bị phóng hỏa và các đám cháy bùng phát gần những tòa nhà công cộng.

Người biểu tình quá khích đã đốt phá công trình xây dựng ở Pháp. Video: RT

Tại Limoges, Pháp, ngọn lửa đã bao trùm tòa thị chính lịch sử. Trong khi đó, tại Milan, Italia, những người biểu tình đeo mặt nạ đã ném đá vào cảnh sát chống bạo động gần nhà thờ Gothic và châm lửa đốt các chướng ngại vật trên đường phố.

Tại Brussels, Bỉ, người biểu tình đã lật ngược một xe ô tô. Ở Tirana, Albania, những người biểu tình ném đá và bom xăng vào cảnh sát gần Bộ Giáo dục.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn này phản ánh nhiều bất bình khác nhau tại mỗi quốc gia, thay vì là một phong trào có sự phối hợp thống nhất. Cảnh sát chống bạo động tại nhiều thành phố đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Tại Pháp, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, Lyon và nhiều thành phố khác. Các cuộc biểu tình này ban đầu xuất phát từ vấn đề điều kiện trường học tồi tệ và tình trạng thiếu giáo viên, nhưng sau đó đã lan rộng, bao gồm cả sự phẫn nộ đối với chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng xã hội, chất lượng dịch vụ công và các đề xuất cắt giảm chi tiêu.

Theo chính quyền Pháp, số người tham gia biểu tình trên toàn quốc hôm 17/10 đã lên tới 550.000 người, trong khi các nhà tổ chức ước tính con số này lên tới 800.000 người. Cảnh sát đã bắt giữ gần 1.800 người. Hơn 500 sĩ quan cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa đã bị thương. Một người biểu tình tử vong sau khi bị ngừng tim tại Paris.

Người biểu tình cướp phá một cửa hàng ở Lyon, Pháp. Video: RT

Tập đoàn Carrefour thống kê 50 cửa hàng của họ khắp Pháp đã bị hư hại, trong đó 20 cửa hàng bị cướp phá, gây tổn thất lên tới hàng chục triệu Euro. Tại Limoges, chi phí sửa chữa tòa thị chính, nơi bị hư hại do hỏa hoạn, ước tính lên tới 1 triệu Euro. Trong khi đó, tại Bordeaux, có tới 100 cửa hàng bị cướp phá.

Đám đông biểu tình tại Bỉ. Video: RT

Tại Bỉ, các nhóm sinh viên đã lên tiếng phản đối chi phí giáo dục tăng cao cùng những cải cách mà họ cho rằng có thể hạn chế cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. 45 người đã bị bắt giữ ở Liege, bao gồm 12 trẻ vị thành niên, trong bối cảnh xảy ra các vụ đụng độ và phá hoại tài sản.

Tại Italia, các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt và xung đột bắt đầu trong hòa bình, nhưng sau đó một số nhóm đã tách ra và xô xát với cảnh sát tại Milan và Bologna. Khoảng 50 người đã bị bắt giữ ở Milan và 4 người ở Bologna. 36 nhân viên thực thi pháp luật tại Bologna đã bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tại Bồ Đào Nha, người biểu tình tập hợp để phản đối mức lương thấp, giá thuê nhà tăng cao và tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ. Hàng nghìn người đã tuần hành tại Lisbon và dựng lều ngay tại quảng trường Rossio nhằm thu hút sự chú ý vào cuộc khủng hoảng này.

Video: RT

Tại Albania, các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp. Đám đông yêu cầu Thủ tướng Edi Rama từ chức, viện dẫn các cáo buộc tham nhũng, tình trạng thiếu việc làm và triển vọng tương lai ảm đạm đối với giới trẻ.

Các báo cáo đưa ra những con số khác nhau về số vụ bắt giữ và số người bị thương trong suốt 5 ngày bất ổn. Tuy nhiên, 7 sĩ quan cảnh sát đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra về cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức khi đối phó với đám đông biểu tình.