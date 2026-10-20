Giới chức Pháp đã mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm ra ngoài phạm vi thủ đô Paris, áp dụng thêm tại các thành phố Nice, Lyon và một số khu vực thuộc tỉnh Gironde, sau các cuộc biểu tình bạo lực vào cuối tuần qua.

Biểu tình bạo lực ở Pháp hồi cuối tuần trước. Ảnh: EPA

Theo đài BFMTV và hãng thông tấn Anadolu, tại Paris, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau quanh quảng trường Place de la République và các tuyến phố bao quanh khu vực Les Halles.

Nhà chức trách cho biết lệnh giới nghiêm áp dụng với toàn bộ người dân, không chỉ riêng trẻ vị thành niên. Lệnh cấm biểu tình tại một số khu vực của Paris từ 20h hôm trước đến 6h sáng hôm sau cũng được công bố.

Tại Lyon, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau tại một phần khu Presqu’île, khu vực trung tâm thành phố. Thị trưởng Nice Eric Ciotti thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian trên ở các tuyến phố thuộc trung tâm thành phố. Ông Ciotti cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ người dân trước “những băng nhóm côn đồ tràn qua các đường phố cuối tuần qua”.

Tại tỉnh Gironde, phía tây nam nước Pháp, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 22h hôm trước đến 7h sáng hôm sau đối với trẻ vị thành niên không có người đại diện hợp pháp đi cùng, kéo dài đến ngày 26/10. Chính quyền tỉnh cho biết biện pháp này áp dụng tại những khu vực chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng từ các vụ cướp bóc và phá hoại tài sản hôm 17/10.

Các biện pháp hạn chế được đưa ra trong bối cảnh chính quyền nhiều địa phương trên khắp nước Pháp áp dụng lệnh giới nghiêm và tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực, cướp phá trong những cuộc biểu tình toàn quốc cuối tuần qua nhằm phản đối chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao.

Trước đó, giới chức Pháp thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tại 4 địa phương ở miền bắc, gồm Lille, Douai, Wattignies và Denain trong 2 đêm, với sự đồng ý của thị trưởng các địa phương.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết khoảng 550.000 người đã tham gia 110 cuộc biểu tình trên toàn quốc hôm 17/10, trong đó có 110.000 người tại Paris. Khoảng 400 người bị bắt trên toàn quốc.

Thủ tướng Sébastien Lecornu hôm 19/10 tuyên bố ông đã yêu cầu các tỉnh trưởng triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ và một phần sau tình trạng bất ổn.