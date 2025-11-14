Ngày 14/11, người dân sống tại một khu đô thị lớn ở phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ chứng kiến hàng nghìn con giun đất trồi lên mặt đất, bò thành từng mảng dày đặc trên vỉa hè. Cảnh tượng lạ khiến nhiều người tò mò, thậm chí lo ngại có điều bất thường dưới lòng đất.

Người dân cho biết khu vực này trước đó có mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi, sau đó nắng nóng, khô ráo kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên sáng nay, giun đất bất ngờ xuất hiện dày đặc trên vỉa hè bao quanh bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính khu đô thị.

Hàng nghìn con giun đất xuất hiện dày đặc trên vỉa hè khu đô thị. Ảnh: N.X

Một số cư dân dùng điện thoại ghi lại hiện tượng lạ, có người mang thùng và bao tải để gom giun cho gia súc, gia cầm ăn. Đến trưa, trời nắng gắt khiến phần lớn số giun chết khô.

“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn rợn hết người”, anh Nguyễn Quốc Triều (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ.

Đến trưa cùng ngày, nắng gắt khiến phần lớn số giun đất bị chết khô trên vỉa hè. Ảnh: N.X

Trước đó cuối năm 2024, hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại Vũng Tàu khi hàng nghìn con giun bò lên tường sau một trận mưa lớn.

Theo các chuyên gia, giun trồi lên mặt đất có thể vì thiếu oxy trong đất, thay đổi nhiệt độ, thời tiết hoặc khu vực trú ngụ bị bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân… Các chuyên gia cho rằng, đây là hiện tượng tự nhiên bình thường nên người dân không cần lo lắng.