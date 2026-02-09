Tình trạng trộm cắp cảm biến radar - bộ phận quan trọng của các hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn đang lan rộng từ New York, Baltimore cho tới nhiều thành phố khác. Trong đó, Honda CR-V bất ngờ trở thành một trong những mẫu xe bị "hỏi thăm" nhiều nhất.

Honda CR-V đang trở thành mục tiêu của giới trộm cắp vì có một "món hàng béo bở" có giá trị cao. Ảnh: Car And Driver

Theo phản ánh của nhiều chủ xe, cảm biến radar trên Honda CR-V được đặt ngay phía sau logo ở trung tâm lưới tản nhiệt. Vị trí này tưởng chừng kín đáo nhưng lại trở thành điểm yếu chí mạng. Theo các chuyên gia sửa chữa ô tô, chỉ cần vài thao tác cạy kẹp nhựa, bộ radar có thể bị tháo ra trong vòng 2-3 phút, gần như không gây tiếng động và rất khó bị phát hiện.

Trên mạng xã hội TikTok, một phụ nữ sống tại Yonkers, bang New York đã chia sẻ trải nghiệm cay đắng khi chiếc Honda CR-V của cô bị mất trộm logo và toàn bộ cụm radar phía sau. Hình ảnh phần đầu xe trơ trọi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong khi những cảm biến bị trộm được bán trực tuyến với giá vài trăm USD. Thật không may, việc mua một cái chính hãng để thay thế cái đã bị đánh cắp có thể tốn gấp 5, 10.

Cảm biến radar của Honda CR-V chỉ cần 2-3 phút để tháo ra một cách dễ dàng. Ảnh minh họa

Theo chia sẻ của nạn nhân, để thay thế và hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống an toàn, chủ xe có thể phải chi hơn 3.000 USD (gần 78 triệu đồng), một con số không hề nhỏ với người dùng phổ thông. Không chỉ cảm biến radar, nhiều trường hợp còn bị trộm cả túi khí khi kẻ gian chỉ cần đập kính và cạy nắp vô-lăng để lấy đi.

Đáng chú ý, tình trạng này không mang tính cá biệt. Đài WBAL News tại Baltimore cho biết, cảnh sát ghi nhận và đang điều tra ít nhất 8 vụ trộm cảm biến radar của xe Honda chỉ trong vòng một tháng tại một khu vực của thành phố. Nhiều chủ xe cho biết họ nhận ra xe bị mất trộm ngay khi khởi động, bởi các đèn cảnh báo an toàn đồng loạt bật sáng.

Một nạn nhân cho biết: "Khi bước ra ngoài và thấy hàng loạt đèn cảnh báo bật sáng trên bảng đồng hồ, tôi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra vì trước đó đã đọc nhiều thông tin về kiểu trộm này."

Theo chia sẻ của Zach Kahn, quản lý trung tâm sửa chữa Alexandria Collision Center, nếu có kinh nghiệm, kẻ trộm chỉ mất khoảng 2-3 phút để lấy được cảm biến radar trên xe Honda CR-V. Ông cho biết các hệ thống tương tự cũng xuất hiện trên một số mẫu Toyota và Acura nhưng các mẫu xe Honda đời từ 2015 trở lại đây là mục tiêu phổ biến nhất.

Còn trang The Drive nhận định, nguyên nhân chính nằm ở cấu trúc lắp đặt khi radar được giữ bằng các ngàm và kẹp đơn giản, không có cơ chế chống tháo trộm chuyên biệt. Điều này khiến linh kiện trở thành “món hàng béo bở” trên thị trường chợ đen, nơi chúng được rao bán trực tuyến với giá vài trăm USD.

Chuyên gia Robby DeGraff của AutoPacific phân tích, đây không còn là những vụ trộm bộc phát, mà là hành vi có tổ chức, có chủ đích rõ ràng và nhắm vào các linh kiện có giá trị cao, dễ tiêu thụ trên thị trường trực tuyến. Khác với trộm bộ chuyển đổi xúc tác cần gây ồn ào, việc lấy radar diễn ra nhanh, kín đáo và ít rủi ro hơn nhiều.

Cách lắp đặt bộ phận bảo vệ cảm biến radar. Nguồn video: Millercat Corp

Ở thời điểm hiện tại, Honda chưa đưa ra giải pháp triệt để. Việc vô hiệu hóa cảm biến bằng phần mềm khi bị tháo rời là khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng tốn thời gian và chi phí phát triển. Trong khi đó, một số nhà sản xuất phụ tùng đã tung ra tấm bảo vệ radar bằng kim loại để che chắn phía sau logo, song người tiêu dùng lại phải tự bỏ tiền túi để tăng cường an ninh cho chiếc xe của mình.

Theo The Drive, WBAL News

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!