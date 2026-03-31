Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, mốc 100 km/h thường được coi là "ngưỡng nhạy cảm" của rung động. Ở tốc độ thấp, bánh xe quay chậm nên những sai lệch nhỏ về trọng lượng hay độ tròn của lốp gần như không thể cảm nhận.

Có một "thủ phạm" rất phổ biến khiến xe bị rung lắc khi chạy ở tốc độ cao nhưng lại thường bị bỏ qua, đó là chì cân bằng lốp xe. Ảnh: Slashgear

Nhưng khi xe chạy nhanh trên cao tốc, la-zăng, lốp xe và trục bánh xe quay với tốc độ rất lớn, chỉ cần một bộ phận mất cân bằng nhỏ cũng đủ tạo ra rung động rõ rệt truyền lên vô lăng, sàn xe và thân xe.

Nếu rung nhẹ và biến mất khi giảm tốc, xe có thể chưa gặp vấn đề nghiêm trọng nên nhiều người có xu hướng bỏ qua. Nhưng nếu hiện tượng xe rung lắc ngày càng rõ, kéo dài hoặc xuất hiện đều đặn mỗi khi chạy nhanh, đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống vận hành của xe đang gặp vấn đề kỹ thuật. Quan trọng hơn, rung lắc mạnh làm giảm khả năng kiểm soát xe, gia tăng nguy cơ tai nạn, nhất là khi đánh lái hoặc phanh gấp.

Có nhiều nguyên nhân khiến xe rung ở tốc độ cao như đĩa phanh bị cong, hệ thống treo xuống cấp, trục láp mòn, lốp biến dạng hoặc động cơ hoạt động không ổn định. Thế nhưng, có một "thủ phạm" rất phổ biến nhưng lại thường bị bỏ qua: chì cân bằng lốp xe.

Nhiều người lầm tưởng lốp xe mới là hoàn hảo tuyệt đối. Trên thực tế, ngay cả lốp vừa xuất xưởng cũng tồn tại sai số nhỏ về phân bố trọng lượng. Vì vậy, để khắc phụ vấn đề này khi lắp lốp mới, kỹ thuật viên sẽ gắn thêm những miếng kim loại nhỏ lên mâm xe gọi là kẹp chì cân bằng để bù lại phần chênh lệch này. Trên mâm thép, chì thường được kẹp ở mép vành, còn với mâm hợp kim, chúng thường được giấu phía trong để đảm bảo thẩm mỹ.

Miếng chì tuy nhỏ nhưng khi gặp sự cố, nó có thể khiến xe bị rung lắc dữ dội nếu chạy ở tốc độ cao. Ảnh: UniViet

Nhờ các miếng chì cân bằng, bánh xe quay ổn định hơn, vô lăng ít rung, xe vận hành êm ái và lốp mòn đều. Tuy nhiên, theo thời gian, các chì này có thể bị lỏng, mòn hoặc rơi ra do va chạm ổ gà, leo vỉa hè, thói quen lái xe không tốt hoặc quá trình lắp đặt không chuẩn. Khi chì cân bằng mất tác dụng, rung lắc ở tốc độ cao gần như là điều chắc chắn xảy ra.

Hệ quả không chỉ dừng lại ở cảm giác khó chịu. Xe có thể tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, phát ra tiếng ồn lạ, lốp mòn nhanh và không đều, thậm chí ảnh hưởng đến các chi tiết khác của hệ thống lái và treo. Nói cách khác, càng để lâu, chủ xe sẽ tốn tiền nhiều hơn vì một lỗi nhỏ.

May mắn là cách khắc phục khá đơn giản. Tài xế chỉ cần đưa xe đến gara hoặc cửa hàng lốp xe uy tín để cân bằng động bánh xe. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra, thay thế miếng chì bị thiếu hoặc hỏng, đồng thời rà soát thêm các yếu tố liên quan như độ mòn lốp và độ chụm bánh xe. Chi phí không cao, thời gian nhanh nhưng hiệu quả mang lại rất rõ rệt.

Với ô tô, rung lắc ở tốc độ cao chưa bao giờ là chuyện "bình thường". Phát hiện sớm, xử lý đúng giúp xe vận hành ổn định hơn và quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho chính bạn và những người cùng tham gia lưu thông.

