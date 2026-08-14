Theo South West News - SWNS, sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào chiều 5/8. Đoạn video từ camera hành trình cho thấy chiếc xe BYD đang lưu thông trên đường thì tấm kính phía sau bất ngờ bung khỏi xe.

Tấm kính văng về phía sau, đập mạnh vào kính chắn gió của chiếc ô tô đang di chuyển ở làn đường bên cạnh, khiến chiếc xe này bị hư hỏng. Tài xế phải phanh khẩn cấp để dừng xe lại giữa cao tốc. Rất may, vụ việc không ghi nhận trường hợp bị thương.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của hệ thống kính và các chi tiết liên quan trên ô tô, đặc biệt khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao.

Sự cố cũng đặt ra câu hỏi liệu kính bị bung ra do lỗi vật liệu, tác động từ bên ngoài hay vấn đề liên quan đến cơ cấu cố định kính. Việc xác định nguyên nhân sẽ cần chờ kết quả kiểm tra cụ thể của cơ quan chức năng hoặc nhà sản xuất.

Đến nay, BYD chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân khiến tấm kính sau của chiếc xe bất ngờ bung khỏi vị trí khi di chuyển.

BYD là một trong những hãng xe lớn nhất Trung Quốc và hiện thuộc nhóm nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Hãng từng nhiều lần vượt Tesla về doanh số xe điện bán ra trên toàn cầu kể từ cuối năm 2023.

(Theo SWNS)

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