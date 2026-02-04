Ngày 4/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2026.

Theo báo cáo của ông Hoàng Vũ Thảnh - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 1/2026 ước đạt 180.047 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng của các ngành hàng thương mại, dịch vụ trong tháng ở mức khá nhờ vào các đợt khuyến mại đã thúc đẩy sức mua, tiêu dùng nội địa được phục hồi rõ nét và nền tảng vĩ mô ổn định.

Toàn cảnh phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2026 của TPHCM. Ảnh: VPUB

Ngành công nghiệp cũng ghi nhận những con số ấn tượng, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 29,6% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng trưởng vượt bậc 34,5%.

Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu đạt 8,1 tỷ USD, tận dụng tốt các cam kết kinh tế quốc tế và thuế quan ưu đãi. Đây là kết quả của sự nỗ lực từ phía doanh nghiệp và minh chứng cho hiệu quả của các chính sách tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng mà thành phố đã kiên trì thực hiện.

Dấu hiệu tăng trưởng khá vào đầu năm 2026, cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp thành phố trước những biến động kinh tế toàn cầu. Đối với 3 ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất trong tháng 1/2026 ước tăng 31,6% so với cùng kỳ. Cụ thể, ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 39,6%, ngành sản xuất trang phục tăng 27,5% và ngành dệt tăng 21,5%.

Đối với Kế hoạch đầu tư công 2026, thành phố đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công 2026 cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư với tổng số vốn thành phố đã triển khai là 129.199,166 tỷ đồng (bao gồm thực hiện tiết kiệm 5%), đạt 87,5% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (147.599,166 tỷ đồng). Tính đến hết ngày 2/2, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của TPHCM là 10.626 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,2% kế hoạch vốn giao.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại phiên họp sáng 4/2. Ảnh: VPUB

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện tháng 1/2026 là 105.082 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán Trung ương giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 17.105 tỷ đồng, đạt 5,6% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc đạt tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ hết sức khó khăn.

“Nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì khó đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, thành phố có đủ các điều kiện, yếu tố để có thể đạt được mục tiêu, vì vậy UBND thành phố đã có kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để triển khai thực hiện”, ông Nguyễn Văn Được nói.