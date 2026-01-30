Ngày 30/1, UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cảng tổng hợp và Cảng container Cái Mép Hạ với tổng vốn dự kiến hơn 50.820 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD).

Dự án do ba nhà đầu tư gồm Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tham gia thực hiện.

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích 351,2 ha, trong đó khu cảng container chiếm 229,4 ha, bao gồm 121 ha lấn biển. Cảng được thiết kế hiện đại với tổng chiều dài bến gần 7,5 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (24.000 TEU), cùng các loại tàu container 120.000 DWT, tàu feeder và sà lan phục vụ vận tải ven biển, thủy nội địa.

Khu nước trước bến có diện tích 121,8 ha, bảo đảm điều kiện an toàn hàng hải.

Cảng Cái Mép - Thị Vải (TPHCM). Ảnh: Tuấn Kiệt

Ngoài hệ thống bến, dự án còn đầu tư bãi container, hệ thống kho hàng (kho lạnh, kho mát, kho CFS), khu chiếu xạ và các công trình phụ trợ nhằm tối ưu hoạt động khai thác.

Dự án được triển khai qua 3 giai đoạn, với giai đoạn 1 dự kiến khai thác từ quý IV/2028, giai đoạn 2 từ quý I/2035 và giai đoạn 3 từ quý I/2045, đạt công suất tối đa 10,8 triệu TEU/năm.

Vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15% (7.623 tỷ đồng), phần còn lại hơn 43.197 tỷ đồng là vốn huy động. Các dịch vụ chính bao gồm bốc xếp, lưu giữ, thông quan, trung chuyển container quốc tế, vận tải đa phương thức và sửa chữa container.

Theo UBND TPHCM, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Khi đi vào hoạt động, Cảng Cái Mép Hạ được kỳ vọng thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực trọng điểm phía Nam và tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.