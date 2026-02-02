Sáng 2/2, UBND TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) chính thức vận hành cống Bến Nghé, đồng thời tái khởi động toàn bộ dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” (dự án ngăn triều).

Cống Bến Nghé thuộc dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng của TPHCM vận hành sáng 2/2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng giám đốc Trungnam Group cho biết, đến nay tổng tiến độ dự án đã đạt khoảng 94%. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành; hiện đội ngũ kỹ sư, công nhân đang tập trung vào giai đoạn hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử toàn bộ hệ thống.

Theo ông Tiến, trong thời gian qua dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa thể về đích như kỳ vọng. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến người dân thành phố vì những phiền phức, bức xúc phát sinh trong quá trình thi công kéo dài.

“Chúng tôi cam kết sẽ không để phát sinh thêm bất kỳ lý do nào làm kéo dài thời gian hoàn thành. Dự án chắc chắn sẽ vận hành chính thức trong năm 2026”, ông Tiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trungnam Group cam kết hoàn thành dự án trong năm 2026. Ảnh: TK

Qua đó, đại diện nhà đầu tư đề nghị UBND TPHCM xem xét đẩy nhanh việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đặc biệt là bố trí bổ sung quỹ đất nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án.

Phía Trungnam Group cũng đưa ra đề xuất cho phép nhà đầu tư tham gia vận hành dự án trong 5 năm đầu – một phương án chưa từng có tiền lệ đối với dự án này.

Lý giải về đề xuất trên, ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết việc cho phép nhà đầu tư tham gia vận hành nhằm bảo đảm tính liên tục, tối ưu quy trình điều tiết nước và kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngay từ giai đoạn đầu khai thác. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết kéo dài thời hạn bảo hành để bảo đảm độ tin cậy vận hành cao nhất cho toàn bộ hệ thống.

Cống Bến Nghé vận hành được kỳ vọng giúp các tuyến đường trung tâm TPHCM hết ngập do triều cường và mưa lớn. Ảnh: TK

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, sau khi Nghị quyết 212 của Chính phủ được ban hành, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, các vướng mắc quan trọng của dự án cơ bản đã được tháo gỡ.

Ông Cường cho hay, tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND TPHCM phê duyệt vào tháng 11/2025; phụ lục hợp đồng cũng đã được ký kết, tạo cơ sở pháp lý để nhà đầu tư chính thức tái khởi động thi công từ tháng 12/2025.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra công tác vận hành cống Bến Nghé. Ảnh: TK

“Hôm nay đánh dấu kết quả bước đầu sau hơn 2 tháng tái khởi động dự án, với việc đưa cống Bến Nghé – cống đầu tiên trong 6 cống lớn – chính thức đi vào vận hành”, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo TPHCM, thời gian tới thành phố sẽ đẩy nhanh các thủ tục giao đất, đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng và huy động nguồn vốn để triển khai dự án đồng bộ. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ tối đa nhà đầu tư về vật tư, mặt bằng tại 5 cống còn lại gồm: Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định.

Lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định, dự án đủ điều kiện để hoàn thành trong năm 2026; các hạng mục hoàn thiện đến đâu sẽ được đưa vào vận hành ngay đến đó.

Đồng thời, thành phố tiếp tục rà soát, chuẩn bị triển khai giai đoạn 2, mở rộng dự án theo đúng quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả tổng thể, góp phần chống ngập và thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu.