Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, TPHCM vẫn duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. Số liệu của Chi cục Thống kê TPHCM cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,07% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm (6,56%). Đáng chú ý, khu vực TPHCM (cũ) tăng 7,91%, Bình Dương (cũ) tăng 8,55%, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tăng nhẹ 0,55%.

Công nghiệp phục hồi rõ nét, đầu tư công bứt phá

Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch tích cực với khu vực dịch vụ chiếm 51,6% GRDP, công nghiệp - xây dựng đạt 35,6%, nông - lâm - thủy sản 1,7%, còn lại 11,1% là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.

TPHCM đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm tài chính – công nghệ - sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Nguyễn Huế

Như vậy, khu vực dịch vụ vẫn là đầu tàu tăng trưởng, tăng 8,59%, đóng góp hơn 61% vào mức tăng GRDP. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ lực tăng bình quân 8,18%; riêng lưu trú - ăn uống tăng cao nhất 11,73%, phản ánh rõ đà phục hồi du lịch và tiêu dùng nội địa.

Thương mại tăng 7,56%, trong khi thương mại điện tử tăng tới 11,01%, góp phần thúc đẩy logistics và vận tải. Tài chính - ngân hàng tăng 6,97% và bất động sản phục hồi nhẹ 3,24%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,35%, chiếm 28,1% mức tăng GRDP. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,55%, xây dựng tăng 8,57%. Các con số này cho thấy tiến độ giải ngân đầu tư công đã bắt đầu lan tỏa vào sản xuất.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 465.048 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tiền vốn nhà nước tăng mạnh 43,5%, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư.

Vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố đạt 87.793 tỷ đồng, tăng 50,6%, tương đương 57,5% kế hoạch năm.

Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, tuyến metro số 2, kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc.

Thị trường chứng khoán TPHCM (HOSE) cũng ghi nhận thanh khoản tăng 29,7% trong tháng 8 với VN-Index vượt 1.680 điểm, vốn hóa thị trường đạt 7,2 triệu tỷ đồng, tương đương 2,2 lần quy mô GRDP của TPHCM sau hợp nhất.

Thu ngân sách tăng 15,6%, chi đầu tư phát triển gấp đôi

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 570.556 tỷ đồng, bằng 81,8% dự toán và tăng 15,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa chiếm 71% tổng thu, tăng 22,8%, trong đó thuế thu nhập cá nhân tăng 20,3%, thu từ nhà - đất gấp 3,6 lần cùng kỳ.

Ngược lại, chi ngân sách địa phương ước 143.595 tỷ đồng, tăng 72,7%, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 62.752 tỷ đồng, tăng 105,8%. Điều đó phản ánh nỗ lực dồn lực cho hạ tầng và kích thích tổng cầu.

Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 1,403 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành lưu trú - ăn uống đạt 166.635 tỷ đồng (tăng 25,4%), lữ hành đạt 38.526 tỷ đồng (tăng 27,4%), dịch vụ khác (bất động sản, giáo dục, y tế, giải trí) đạt 475.712 tỷ đồng (tăng 12%).

Các nhóm hàng tiêu dùng đều tăng, gồm thực phẩm tăng 19,5%, đồ gia dụng 24,7%, vật phẩm giáo dục 29,4%. Có thể thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là trụ cột hỗ trợ tăng trưởng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước và 4,01% so với cùng kỳ, bình quân 9 tháng tăng 4,06%.

Nhóm giáo dục tăng 1,78%, y tế tăng mạnh 15,46%, ăn uống tăng nhẹ 0,33%. Trong khi đó, giao thông và viễn thông giảm lần lượt 1,42% và 0,97%, góp phần giữ ổn định mặt bằng giá. Đáng chú ý, giá vàng tăng 57,86%, tỷ giá USD tăng 6,42%, phản ánh sức ép từ kinh tế thế giới nhưng chưa tác động lớn đến tiêu dùng nội địa.

Bức tranh tổng thể 9 tháng cho thấy TPHCM đang phục hồi vững chắc với GRDP quý sau cao hơn quý trước, đầu tư công bứt phá, tiêu dùng tăng mạnh và lạm phát được kiềm chế. Thành phố đang tạo nền tảng vững chắc để bứt tốc trong quý IV, hướng đến tăng trưởng cả năm trên 7%.