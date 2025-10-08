Hiện TPHCM có 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) gồm:

Trung tâm Mức độ tự chủ Trung tâm GDNN - GDTX Cần Giờ, Trung tâm GDTX Gia Định. Do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên - Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn - Trung tâm GDTX Chu Văn An - Trung tâm GDTX Tiếng Hoa - Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu - Trung tâm GDTX - hướng nghiệp Vũng Tàu - Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức - Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc - Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ - Trung tâm GDTX Phú Mỹ - Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương - Trung tâm GDNN- GDTX Thuận An - Trung tâm GDNN - GDTX Dĩ An - Trung tâm GDNN - GDTX Tân Uyên - Trung tâm GDNN - GDTX Bến Cát - Trung tâm GDNN - GDTX Phú Giáo - Trung tâm GDNN - GDTX Dầu Tiếng -Trung tâm GDNN - GDTX Bàu Bàng - Trung tâm GDNN - GDTX TP Thủ Đức - Trung tâm GDNN-GDTX quận 1 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 3 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 4 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 5 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 6 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 7 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 8 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 10 - Trung tâm GDNN-GDTX quận 11 - Trung tâm GDNN- GDTX quận 12 - Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú -Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình - Trung tâm GDNN-GDTX quận Phú Nhuận - Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Thạnh - Trung tâm GDNN-GDTX quận Gò Vấp - Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình Tân - Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà Bè - Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn - Trung tâm GDNN-GDTX huyện Củ Chi - Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh - Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong). Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Thành phố đề xuất chuyển đổi 41 trung tâm GDTX và GDNN - GDTX thành các trường trung học nghề, hoạt động theo mô hình trường trung học phổ thông.

Trong đó thực hiện sáp nhập:

Trung tâm GDTX sáp nhập Trung tâm GDNN - GDTX sáp nhập Trung tâm sau sáp nhập Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn (phường Tân Định) Trung tâm GDNN-GDTX quận 1 (phường Tân Định) Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn (hoặc Trường Trung học nghề Tân Định). Trung tâm GDTX Chu Văn An (phường An Đông), Trung tâm GDTX tiếng Hoa (phường Chợ Lớn) Trung tâm GDNN-GDTX quận 5 (phường Chợ Lớn) Trường Trung học nghề Chu Văn An Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn.

Các trung tâm còn lại sẽ được chuyển đổi nguyên trạng thành trường trung học nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và cung ứng dịch vụ giáo dục công tại khu vực liên phường, xã.

Cụ thể như sau:

Dự kiến sau sắp xếp có 37 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên gồm: Trường Trung học nghề Gia Định và Trường Trung học nghề Cần Giờ. 35 đơn vị còn lại tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.