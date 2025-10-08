Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I (2025-2030) nhấn mạnh bước chuyển chiến lược y tế là trụ cột phát triển kinh tế - dịch vụ mũi nhọn, có tầm vóc khu vực. TPHCM quyết tâm xây dựng hệ thống y tế thông minh, chuyên sâu để trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á.

Hình thành siêu đô thị y tế

Là siêu đô thị mới kết hợp giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với quy mô dân số và kinh tế khổng lồ, TPHCM sẽ từng bước nâng cao chất lượng sống và dịch vụ công cộng, đặc biệt là y tế, lên một tầm cao mới.

Y tế được xác định là một trong những đột phá chiến lược nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân; cùng với các đột phá về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, giáo dục và quốc phòng an ninh.

Ê-kip bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 ứng dụng khoa học tiên tiến để phẫu thuật cho bệnh nhân bị chấn thương nguy kịch. Ảnh: S.H

Dự thảo nhấn mạnh huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững… Trong đó, định hướng hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và hạ tầng y tế số cùng với mục tiêu 100% dân được khám sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ có thể truy cập lịch sử y tế đầy đủ, đưa ra phác đồ chính xác và kịp thời. Quản lý y tế cộng đồng hiệu quả như theo dõi, dự báo và phòng chống dịch bệnh chính xác hơn nhờ nguồn dữ liệu lớn. Việc này tạo động lực cho khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine) trong bối cảnh siêu đô thị có địa bàn mở rộng.

Ngoài ra, việc ứng dụng các công nghệ cao như robot phẫu thuật và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến khác sẽ được đẩy mạnh, đảm bảo TPHCM là nơi tiếp cận sớm nhất các thành tựu y khoa thế giới.

TPHCM đặt ra các mục tiêu đầy thách thức:

Đến năm 2030: đạt 35,1 giường bệnh trên 10.000 dân, 21 bác sĩ trên 10.000 dân, 35 điều dưỡng trên 10.000 dân.

Tầm nhìn đến 2045: TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mục tiêu không còn xa

Để hiện thực hóa khát vọng, TPHCM tập trung vào các bước đột phá về chuyển đổi số, năng lực chuyên môn và công nghiệp y sinh.

Đặc biệt, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội…

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Trong đó, xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện và tăng trưởng dân số bền vững; triển khai chiến lược thích ứng già hóa dân số, hình thành hệ thống cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi trên địa bàn.

Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyên nghiệp hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hình thành trung tâm y tế chuyên sâu hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế. Có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt trong suốt quá trình từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế.

Đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y tế; cải cách mạnh mẽ tài chính y tế, bảo đảm hiệu quả, bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, bao phủ toàn dân theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo người có công, bảo đảm mức sống của người có công và gia đình phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo bền vững và đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.