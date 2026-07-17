Thu ngân sách tăng mạnh, bảo đảm cân đối nguồn lực

Báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 17/7 cho thấy, đến ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 61,5% dự toán; thu từ dầu thô đạt 72,4% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 66% dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Kết quả này bảo đảm cân đối nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán cũng như các khoản chi phát sinh.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm, đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Nửa cuối năm phải tăng trưởng 11,7% để đạt mục tiêu trên 10%. Ảnh: Nguyễn Lê

Đến hết tháng 6, Chính phủ đã phát hành 182,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 9,36 năm và lãi suất bình quân 4,11%/năm, bảo đảm nguồn chi trả kịp thời nợ gốc các khoản vay đến hạn của ngân sách trung ương.

Bộ Tài chính cho biết, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô diễn biến tích cực. GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng góp hơn 88% vào tăng trưởng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ, vẫn trong phạm vi mục tiêu cả năm.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 354,4 nghìn tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 650,2 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân cả nước từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2026 đạt 356,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 103,7 nghìn tỷ đồng, đạt 29,3%; vốn ngân sách địa phương giải ngân 253,2 nghìn tỷ đồng, đạt 38,9%.

So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tăng 38,4 nghìn tỷ đồng về giá trị tuyệt đối và tương đương về tỷ lệ.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ. Tổng vốn FDI đăng ký ước đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%; vốn thực hiện đạt hơn 13 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Rà soát kịch bản để đạt tăng trưởng trên 10%

Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, tất cả đơn vị thuộc Bộ, các sở tài chính tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát lại kịch bản tăng trưởng của đơn vị, địa phương mình.

Theo ông, cả nước phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 11,7% trở lên trong nửa cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả năm.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị căn cứ kết quả 6 tháng đầu năm để rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu cả năm.

Về thu, chi ngân sách, người đứng đầu ngành Tài chính yêu cầu toàn ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đề ra theo tinh thần thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh để bảo đảm nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Đối với chi thường xuyên, cần triệt để tiết kiệm, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Với nhiệm vụ chi ngân sách, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu “hiệu quả”.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2027. Theo đó, ngành tài chính cần đổi mới tư duy xây dựng dự toán, bảo đảm sát với thực tế, nhất là trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Liên quan đến chuyển đổi số, ông cho biết nhiều địa phương đã đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia của ngành tài chính để kết nối, liên thông, chia sẻ và sử dụng chung dữ liệu giữa các lĩnh vực như thuế, hải quan, kho bạc, cấp phép đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu là hạn chế tối đa việc trao đổi, xin số liệu thủ công, thay vào đó mọi hoạt động được xử lý trên môi trường số. Trong đó, các đơn vị như thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán và đầu tư nước ngoài cần đẩy nhanh kết nối, bảo đảm nền tảng vận hành thông suốt, đúng tinh thần Nghị quyết 57.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu lâu dài là mọi hoạt động kinh tế phát sinh đều được kết nối và giám sát theo thời gian thực trên nền tảng số, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách.