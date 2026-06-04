Video: Cục Hàng không Dân dụng Kuwait

Chú thích cho đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X, DGCA cho biết: “Những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc tấn công hung hãn bằng UAV của Iran nhằm vào nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Kuwait hôm 3/6/2026, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên diện rộng”.

Đoạn video cho thấy camera an ninh lắp trong khuôn viên sân bay đã ghi trọn khoảnh khắc một UAV có hình dáng giống UAV cảm tử Shahed của Iran lao với tốc độ cao xuống mái của một công trình, tạo nên vụ nổ lớn và một cột khói khổng lồ bốc lên cao.

Khoảnh khắc chiếc UAV lao vào nhà ga số 1 sân bay quốc tế Kuwait. Ảnh: DGCA

Theo truyền thông Kuwait, cuộc tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Trường hợp thiệt mạng là công dân Ấn Độ có tên Manzoor Ahmed Rehman, 54 tuổi. Đại sứ quán Ấn Độ tại Kuwait sau đó đã xác nhận thông tin công dân nước này thiệt mạng.

Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin trong tuyên bố đưa ra sáng 4/6, phát ngôn viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ thông tin cáo buộc cuộc tấn công do IRGC thực hiện.