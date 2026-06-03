Lửa bốc lên từ tàu chở dầu M/T Lexie sau khi bị trúng tên lửa Hellfire. Ảnh: CENTCOM

Hãng tin Anadolu dẫn thông báo ngày 2/6 của CENTCOM viết, tàu chở dầu M/T Lexie treo cờ Botswana đang di chuyển không tải qua vùng biển quốc tế về phía đảo Kharg thì lực lượng Mỹ bắt đầu đưa ra cảnh báo và yêu cầu tàu thay đổi hướng đi. "Thủy thủ đoàn của tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo, không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ nhiều lần trong vòng 24 giờ. Một máy bay của Mỹ cuối cùng đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách bắn một tên lửa Hellfire vào phòng máy, ngăn không cho tàu đến Iran".

Cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nói về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/6, người đứng đầu nước Mỹ cho biết, ông đã nói với Iran, "Đã đến lúc, bằng cách này hay cách khác, các vị phải đạt được một thỏa thuận. Các vị đã làm điều này suốt 47 năm qua và điều đó không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa."

Căng thẳng ở Trung Đông đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2. Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo tại Islamabad đã không đạt được một thỏa thuận lâu dài.

CENTCOM bắt đầu thực hiện việc phong tỏa tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa 6 tàu thương mại và chuyển hướng 122 tàu khác khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran tiếp tục được thực hiện.