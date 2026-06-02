Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 1/6, hãng thông tấn Fars của Iran chú thích: “Khoảnh khắc lực lượng phòng không IRGC phá hủy chiếc UAV MQ-1 của Mỹ”.

Đoạn video do Fars đăng tải cho thấy thông qua thiết bị điện tử tiên tiến, hệ thống phòng không Iran đã xác định mục tiêu là một chiếc UAV MQ-1 đang bay bên trong lãnh thổ Iran. Vài giây sau, 1 vật thể được cho là tên lửa phòng không đã tập kích UAV trên, khiến nó nổ tung trên không.

Theo dữ liệu từ trang tin Sepah News của IRGC, vụ việc trên diễn ra vào rạng sáng 31/5 khi UAV MQ-1 của Mỹ “tiến vào không phận Iran với ý định thực hiện những hoạt động thù địch”.