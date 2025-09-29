Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng nay chủ trì bế mạc phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong hơn 5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 34 nội dung, tập trung chủ yếu xem xét cho ý kiến dự luật chuẩn bị trình kỳ họp thứ 10 xem xét, thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc. Ảnh: Quốc hội

Về kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10, Chủ tịch Quốc hội lưu ý công việc rất đồ sộ, mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm mà còn tổng kết công tác cả nhiệm kỳ. Kỳ họp sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn tới.

Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua gần 50 dự luật, nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương mới của trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế.

"Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó

Để chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tại phiên họp tháng 10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét, cho ý kiến vào 16 dự luật, 3 dự thảo nghị quyết. Đây là các dự luật, nghị quyết có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý. Ngoài ra, phiên họp cũng dự phòng thời gian để xem xét 10 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ, chủ động gửi tài liệu từ sớm để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh gửi tài liệu chính thức đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu thêm kỳ họp thứ 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức, không chia kỳ họp thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ. Các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí thảo luận chung, rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo.

Ông đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó, bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.

"Phải làm sao để kỳ họp thứ 10 được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, trong tháng 10 cũng sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Do đó, cơ quan đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm, từ xa để trình Quốc hội xem xét các nội dung; khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội.

Nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, dự thảo báo cáo công tác của Quốc hội nêu rõ, nhiệm kỳ khóa 15 là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động. Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày dự thảo. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn”.

Hoạt động lập pháp có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, chuẩn bị từ sớm từ xa. Hoạt động giám sát được tăng cường, đi vào thực chất; công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được đổi mới căn bản. Cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội có nhiều cải tiến, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được củng cố, thúc đẩy cả trên bình diện song phương và đa phương, đi vào chiều sâu, được triển khai ở nhiều cấp độ.

Quốc hội gương mẫu trong sắp xếp tổ chức bộ máy và chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ.