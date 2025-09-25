Đại hội có sự tham dự của 297 đại biểu chính thức là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.800 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Trước khi dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Ảnh: Quốc hội

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội phải bản lĩnh, trí tuệ, công tâm khi quyết định vấn đề hệ trọng

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời cũng khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh về sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển. Nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ phát sinh đã được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định...

Tổng Bí thư chia sẻ với cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quốc hội và đại biểu Quốc hội về những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, vất vả trong công tác. Công việc của Quốc hội là rất nặng nề, khối lượng vô cùng lớn (nghiên cứu hàng trăm dự thảo luật, hàng trăm nghìn trang tài liệu; lắng nghe hàng triệu lượt ý kiến cử tri…), đòi hỏi trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu...

Tổng Bí thư cho biết, yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Tổng Bí thư gợi mở cần nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội, đây là yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là “Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Điều này không chỉ trong lời nói, mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng, đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng "hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước".

Mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn phải là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định, mà trước hết phải là “đại biểu của cử tri” - người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc. Mỗi đại biểu là nhịp cầu tin cậy, mang hơi thở của cuộc sống vào nghị trường và mang quyết sách đúng đắn của Quốc hội trở lại cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý cần nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ, mà trái lại là định hướng để dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Quốc hội

Với những đại biểu Quốc hội là đảng viên phải thực hiện tốt “trách nhiệm kép” của mình, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Quốc hội; giữa ý chí, nguyện vọng của nhân dân với những quyết sách hệ trọng của đất nước.

Về định hướng công tác, Tổng Bí thư đề nghị xác định đây là công tác "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực hội nhập, phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đồng thời, phải cảnh giác, kiên quyết phòng chống tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư đề nghị giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... Trong công tác giám sát, không chỉ “nghe báo cáo” mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách...

Ảnh: Quốc hội

Mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay, mà còn in dấu lâu dài vào tương lai của dân tộc. Vì vậy, Tổng Bí thư cho rằng Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng.

Mọi quyết định Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài...

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, "vừa hồng vừa chuyên", có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu, kỹ năng nghị trường tốt.