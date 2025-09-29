Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay cho ý kiến về dự thảo Luật Viên chức sửa đổi.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết dự thảo luật sửa đổi quy định đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Cụ thể, đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển.

Dự thảo luật bổ sung quy định về tiếp nhận với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Ngoài ra, dự thảo luật mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác, đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Thứ trưởng cho biết, dự thảo đưa ra xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm là: Vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ.

Dự thảo luật cũng quy định về đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội.

Cụ thể, quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để đánh giá viên chức.

Ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức; đồng thời xây dựng cơ chế sàng lọc viên chức khi xác định không đáp ứng được yêu cầu.

Tăng cường tính minh bạch và chống lạm dụng trong tuyển dụng viên chức

Thay mặt cơ quan thẩm tra, trình bày báo cáo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang cho biết Ủy ban cơ bản tán thành đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Việc này để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, dự thảo luật được xây dựng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý nguồn nhân lực công vụ. Dự thảo luật đã hướng tới mô hình lấy viên chức làm trung tâm phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế. Dự thảo không chỉ khắc phục những bất cập cũ như cơ chế cứng nhắc, biên chế suốt đời mà còn mở ra không gian sáng tạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự thảo luật cần đảm bảo tăng cường tính minh bạch và chống lạm dụng trong tuyển dụng viên chức. "Viên chức tuyển dụng vào nhiều nhưng không đủ tiêu chuẩn thì không được", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần cán bộ là gốc của công việc.

Vì vậy, cần chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ sức, có sức khỏe, có nhiệt huyết với công việc.

"Vậy làm sao xây dựng hệ thống đánh giá viên chức trong thời gian tới. Bây giờ quy định của Đảng đã có đánh giá cán bộ 3 tháng một lần. Viên chức cũng nằm trong dạng phải đánh giá xem hoàn thành hay không hoàn thành, chứ không thể tuyển vào là bố trí, ở trong bộ máy suốt đời", Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, dù mở rộng quyền của viên chức nhưng phải cân bằng với trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chung. Bởi hiện nay người ít nhưng việc nhiều mà vẫn phải hoàn thành.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải chuyển đổi số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ông dẫn chứng các mô hình của Malaysia, Singapore hay Trung Quốc trong quản lý viên chức.

Về quản lý viên chức theo vị trí việc làm, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là nội dung đã nêu từ lâu nhưng chưa xác định được vị trí việc làm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy bày tỏ ủng hộ trong dự thảo luật quy định cả loại hợp đồng xác định thời hạn với viên chức. Bởi, đây là cơ sở để sàng lọc viên chức sau một khoảng thời gian đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Sau thời gian đó, nếu không đáp ứng thì hợp đồng đó sẽ chấm dứt.