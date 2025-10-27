1. Người trẻ nhất từng được trao Giải Nobel khi bao nhiêu tuổi?
17 tuổi
Malala Yousafzai, sinh năm 1997 tại Pakistan là người trẻ nhất trong lịch sử nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2014, khi mới 17 tuổi. Cô được biết đến với những hoạt động bền bỉ bảo vệ quyền được giáo dục của nữ giới.
Ngay từ nhỏ, Malala đã công khai chỉ trích Taliban vì tước đoạt quyền học của trẻ em gái và viết blog cho BBC mô tả cuộc sống của mình dưới chế độ khủng bố này. Năm 2012, trên đường từ trường về nhà, cô bị phiến quân bắn vào đầu nhưng may mắn sống sót.
Sau khi hồi phục, Malala tiếp tục hành trình đấu tranh, đồng sáng lập Quỹ Malala, giúp trẻ em gái tại các khu vực xung đột được tiếp cận giáo dục. Cô cũng được Đại học Edinburgh trao bằng thạc sĩ danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn cho nhân quyền và giáo dục.
2. Người cao tuổi nhất được vinh danh Giải Nobel ở độ tuổi nào?
87 tuổi
Nhà khoa học người Mỹ John B. Goodenough, sinh năm 1922 là người lớn tuổi nhất từng được trao Giải Nobel. Ông nhận Giải Nobel Hóa học năm 2019 ở tuổi 97, nhờ những đóng góp tiên phong trong việc phát triển pin lithium-ion – công nghệ nền tảng cho thiết bị điện tử và xe điện hiện nay.
3. Alfred Nobel là người nước nào?
Thụy Điển
Alfred Nobel (1833–1896) là nhà hóa học, kỹ sư, nhà phát minh và doanh nhân người Thụy Điển. Ông nổi tiếng nhất với việc phát minh ra thuốc nổ dynamite mang lại lợi ích lớn cho công nghiệp xây dựng, khai khoáng, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi vì được sử dụng trong chiến tranh.
Trong cuộc đời mình, Alfred Nobel sở hữu hơn 350 bằng sáng chế và tích lũy khối tài sản khổng lồ.
Năm 1895, ông viết di chúc dành phần lớn tài sản để thành lập Giải Nobel, nhằm tôn vinh những người có đóng góp xuất sắc cho khoa học, văn học và hòa bình – như một cách chuộc lỗi và cống hiến cho nhân loại.
4. Bao nhiêu lĩnh vực được trao giải Nobel?
5
Có 6 lĩnh vực được trao giải Nobel: Vật lý, Hóa học, Y Sinh học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế.
5. Trong lịch sử, gia đình nào có nhiều thành viên nhất được trao giải Nobel?
Gerty Cori
Trong lịch sử gia đình Curie có nhiều người đoạt giải Nobel nhất thế giới với tổng cộng 5 giải Nobel thuộc về 5 thành viên trong ba thế hệ.
- Marie Curie nhận giải Nobel Vật lý năm 1903 cùng chồng Pierre Curie và Henri Becquerel và giải Nobel Hóa học năm 1911.
- Pierre Curie (chồng của Marie Curie) nhận giải Nobel Vật lý năm 1903 cùng vợ Marie Curie .
- Irène Joliot-Curie (con gái của Marie và Pierre Curie) nhận giải Nobel Hóa học năm 1935 cùng chồng Frédéric Joliot-Curie.
- Henry Labouisse chồng của Eve Curie – con gái út của Marie Curie nhận Giải Nobel Hòa bình 1965 thay mặt cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khi ông là Giám đốc điều hành tổ chức này.
6. Toán học không được trao giải Nobel nhưng có một giải được ví như Nobel là gì?
Fields
Toán học không có Giải Nobel vì Alfred Nobel không đưa môn này vào di chúc. Tuy nhiên, trong giới khoa học, có một giải thưởng được xem như Giải Nobel của Toán học đó là Fields (Fields Medal).
Fields được trao 4 năm một lần vào các dịp Đại hội Toán học Thế giới. Huy chương Fields được coi là giải thưởng toán học danh giá hàng đầu. Huy chương Fields chỉ được trao cho những người chưa quá 40 tuổi.
