Malala Yousafzai, sinh năm 1997 tại Pakistan là người trẻ nhất trong lịch sử nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2014, khi mới 17 tuổi. Cô được biết đến với những hoạt động bền bỉ bảo vệ quyền được giáo dục của nữ giới.

Ngay từ nhỏ, Malala đã công khai chỉ trích Taliban vì tước đoạt quyền học của trẻ em gái và viết blog cho BBC mô tả cuộc sống của mình dưới chế độ khủng bố này. Năm 2012, trên đường từ trường về nhà, cô bị phiến quân bắn vào đầu nhưng may mắn sống sót.

Sau khi hồi phục, Malala tiếp tục hành trình đấu tranh, đồng sáng lập Quỹ Malala, giúp trẻ em gái tại các khu vực xung đột được tiếp cận giáo dục. Cô cũng được Đại học Edinburgh trao bằng thạc sĩ danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn cho nhân quyền và giáo dục.