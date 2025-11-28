Chiếc iPhone nào có màn hình vừa tay, bộ nhớ bao nhiêu thì đủ, nên chọn đời mới hay tiết kiệm với đời cũ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từng mẫu iPhone mà Apple đang bán, so sánh điểm mạnh - yếu để bạn quyết định dễ dàng hơn.

Cuối năm là dịp nhiều người dùng muốn chọn mua iPhone, lên đời điện thoại mới. Ảnh:: Gizmodo

“Đỉnh cao”: iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro

Nếu bạn tìm một chiếc iPhone mạnh nhất, toàn diện nhất về mọi mặt thì iPhone 17 Pro Max (bản màn hình lớn) hoặc iPhone 17 Pro (bản nhỏ hơn một chút) là lựa chọn hàng đầu.

Cả hai đều có 3 camera sau đều 48MP, camera selfie 18MP hỗ trợ dual-capture - đủ sức xử lý ảnh, video chuyên sâu.

iPhone 17 Pro Max nổi bật với màn hình lớn 6.9 inch và viên pin dung lượng cao, mang lại thời lượng sử dụng dài - lý tưởng nếu bạn hay xem phim, chơi game, làm việc đa nhiệm.

Mẫu iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro nhỏ hơn và gọn hơn, nhưng vẫn không “hề kém cạnh” về hiệu năng và camera phù hợp nếu bạn muốn trải nghiệm Pro nhưng gọn nhẹ hơn.

Cả hai mẫu này cũng hỗ trợ các tính năng cao cấp như zoom quang học lên tới 8x, quay video ở 4K/120fps và các chuẩn định dạng ảnh/video chuyên nghiệp (ProRAW, HLG…).

Gợi ý phù hợp: dành cho người dùng chuyên nghiệp - chụp ảnh/video chất lượng cao, sáng tạo nội dung, chơi game nặng, làm nhiều task cùng lúc. Nếu bạn muốn “chơi lớn” và dùng được ít nhất 3-4 năm mà không lỗi thời, đây là lựa chọn đáng đầu tư.

“Cân bằng toàn diện”: iPhone 17

Không phải ai cũng cần tới sức mạnh “quái vật” của Pro - nếu bạn muốn một chiếc iPhone cân đối: mạnh, hiện đại, đủ “tương lai”, mà không quá đắt đỏ, iPhone 17 là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

So với đời trước, iPhone 17 được nâng cấp đáng kể: màn hình ProMotion + Always-On, kích thước tăng lên 6.3 inch (so với 6.1 inch của iPhone 16), 2 camera sau 48MP, camera trước 18MP - đủ ổn để dùng hằng ngày, chụp ảnh, quay video cơ bản đến khá tốt.

Đặc biệt, iPhone 17 ở mức “giá khởi điểm” tương đương iPhone 16 trước đây, nhưng bộ nhớ gấp đôi, nghĩa là bạn đang được “giá trị cao hơn” với cùng mức giá.

Mẫu iPhone 17. Ảnh: PhoneArena

Gợi ý phù hợp: dành cho người dùng phổ thông - sử dụng mạng xã hội, xem video, chụp ảnh, công việc cơ bản - muốn một chiếc iPhone “bền bỉ, đủ xài” mà không lãng phí.

“Mỏng nhẹ và thời trang”: iPhone Air

Nếu bạn ưu tiên một thiết bị nhỏ gọn, mỏng nhẹ, khác biệt về thiết kế và thoải mái khi cầm nắm - iPhone Air chính là bản “cá tính”.

Với độ dày chỉ 5.64mm (mỏng nhất từ trước đến nay của iPhone) và khung titanium, iPhone Air mang lại cảm giác “siêu mỏng, siêu nhẹ” - rất phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

iPhone Air. Ảnh: Macworld

Màn hình 6.5 inch, một camera sau 48MP, camera trước 18MP - đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản: lướt web, mạng xã hội, chụp ảnh casual.

Không giống bản Pro, Air không đặt trọng tâm vào đa camera hay quay video chuyên sâu, mà hướng đến thiết kế và trải nghiệm người dùng đơn giản - nhẹ, nhanh, “đẹp mắt”.

Gợi ý phù hợp: ai muốn một chiếc iPhone nổi bật về kiểu dáng, dễ cầm, đủ dùng hằng ngày, thích nhẹ nhàng, không cần quá nhiều camera hay tính năng “pro”.

“Giá mềm – đủ xài”: iPhone 16e và iPhone 16 Plus

iPhone 16e là mẫu rẻ nhất 2025, ra mắt để thay thế iPhone SE. Mặc dù chỉ có một camera sau, nhưng vẫn hỗ trợ các tính năng hiện đại như AI (Apple Intelligence), Face ID, USB-C… rất phù hợp nếu bạn muốn “vào hệ sinh thái Apple” mà không cần bỏ nhiều tiền.

iPhone 16 Plus là lựa chọn nếu bạn muốn màn hình lớn nhưng không muốn chi phí cao như Pro Max - với kích thước lớn và pin ổn hơn iPhone 16 thường.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ các chuyên gia, iPhone 16 (bản tiêu chuẩn 2024) giờ không còn đáng mua: giá rẻ hơn iPhone 17 nhưng “không đáng đồng tiền” bởi iPhone 17 đã mang đến cải tiến mạnh mẽ hơn nhiều.

Gợi ý phù hợp: phù hợp với người mới chuyển sang iPhone, người muốn tiết kiệm ngân sách, người dùng cơ bản - lướt web, mạng xã hội, gọi/video call, dùng app đơn giản.

Nên chọn iPhone nào: Tuỳ theo nhu cầu của bạn

Việc chọn iPhone “đúng đắn” phụ thuộc hoàn toàn vào bạn: bạn cần gì - màn hình lớn, pin mạnh, camera chất lượng cao, máy nhẹ hay giá rẻ? Dưới đây là gợi ý tổng quan:

Nếu bạn muốn hiệu năng tối đa, camera – video chuyên nghiệp, dùng lâu dài thì đặt hàng iPhone 17 Pro Max / iPhone 17 Pro.

Nếu bạn muốn máy mạnh, đủ xài lâu, không quá đắt đỏ thì “chấm” iPhone 17.

Nếu bạn ưu tiên máy nhẹ, thiết kế đẹp, nhỏ gọn không mẫu nào phù hợp hơn iPhone Air.

Nếu bạn muốn tiết kiệm, chỉ dùng cơ bản thì nó chính là iPhone 16e hoặc 16 Plus.

Có nên đợi hay mua ngay?

Hiện tại là thời điểm khá thuận lợi để mua iPhone, bởi đang đợt khuyến mãi Black Friday, nhiều hệ thống giảm giá, tặng voucher khi mua iPhone.

Bên cạnh đó, nếu bạn không cần tính năng cao cấp nhất, hãy cân nhắc các phiên bản nhẹ hơn, chúng vừa tiết kiệm vừa đủ dùng.

Nhưng nếu bạn muốn “đi trước kỹ thuật”, sống cùng iPhone nhiều năm mà không lo lỗi thời, đầu tư vào dòng Pro hoặc ít nhất iPhone 17 sẽ là quyết định đáng cân nhắc.

Không có một “chiếc iPhone tốt nhất tuyệt đối” cho tất cả mọi người, mà có một chiếc iPhone phù hợp với nhu cầu, phong cách, ngân sách của bạn.

Bằng cách cân nhắc rõ bạn cần gì (màn hình, camera, hiệu năng, pin, kích cỡ), bạn có thể chọn được một chiếc iPhone thấy hài lòng lâu dài.