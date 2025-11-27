Mẫu Galaxy S26 Ultra tiếp tục là tâm điểm với những nâng cấp lớn nhất, hướng đến người dùng đòi hỏi hiệu năng vượt trội và công nghệ tiên tiến nhất.

Một concept Galaxy S26 Ultra - 6G. Ảnh: Concept Mob

Dựa trên các rò rỉ và báo cáo mới nhất, dưới đây là 5 nâng cấp nổi bật nhất dự kiến xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra.

Pin lớn hơn, sạc nhanh hơn

Theo PhoneArena, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị viên pin 5.200mAh - tăng khoảng 4% so với mức 5.000mAh của S25 Ultra.

Dù không phải là bước nhảy quá lớn, con số này vẫn góp phần kéo dài thời lượng sử dụng, đặc biệt khi Samsung dự kiến tối ưu thêm mức tiêu thụ của màn hình và chipset.

Một số báo cáo trước đó thậm chí cho rằng Samsung từng xem xét sử dụng pin 5.400mAh hoặc 5.500mAh, nhưng có vẻ hãng đã chọn phương án cân bằng hơn để đảm bảo độ mỏng nhẹ.

Năng lực sạc cũng là một điểm đáng chú ý. S26 Ultra được đồn đoán sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 65W - nâng cấp đáng kể so với 45W của S25 Ultra.

Bên cạnh đó, sạc không dây 25W nhiều khả năng sẽ tương thích tiêu chuẩn Qi2.2 mới, giúp tốc độ ổn định hơn và không còn phụ thuộc quá nhiều vào dock sạc tối ưu hoá.

Điểm mới đặc biệt: thiết bị dự kiến tích hợp nam châm bên trong, loại bỏ nhu cầu sử dụng ốp lưng dạng MagSafe như trên các thế hệ trước. Điều này giúp việc gắn phụ kiện trở nên tiện lợi và gọn gàng hơn.

Camera selfie với lỗ khoét lớn nhất từ trước đến nay

Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sở hữu camera selfie dạng đục lỗ (punch-hole) có kích thước 4mm - lớn nhất trên dòng Ultra từ trước tới nay.

Sự thay đổi này không nhằm nâng cấp độ phân giải hay cảm biến, mà để mở rộng trường nhìn từ khoảng 80 độ trên S25 Ultra lên khoảng 85 độ.

Trường nhìn rộng hơn cho phép chụp selfie nhóm tốt hơn, quay vlog thoải mái hơn mà không cần duỗi tay quá xa. Đây là thay đổi hướng đến nhu cầu sáng tạo nội dung, phù hợp với xu hướng người dùng smartphone hiện nay.

Phía sau máy có thể chuyển sang cụm camera hình viên thuốc thay vì kiểu từng ống kính rời quen thuộc, mang đến nhận diện mới cho dòng Ultra sau nhiều năm thiết kế tương đối giống nhau.

Màn hình nâng cấp mạnh với OLED M14 và công nghệ COE

Samsung đang chuẩn bị một loạt cải tiến màn hình quan trọng cho Galaxy S26 Ultra, biến nó trở thành một trong những smartphone có màn hình tốt nhất thế giới khi ra mắt.

Trước hết, máy sẽ sử dụng vật liệu OLED thế hệ mới M14, giúp tấm nền vừa mỏng hơn vừa sáng hơn đáng kể. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc hiển thị ngoài trời hoặc dưới ánh sáng mạnh.

Tiếp theo, S26 Ultra dự kiến sẽ là chiếc smartphone không gập đầu tiên của Samsung ứng dụng công nghệ Color on Encapsulation (COE). Công nghệ này từng được thử nghiệm trên các mẫu gập, nay được đưa lên flagship Ultra nhằm giảm độ phản chiếu và cải thiện khả năng chống chói, giúp hiển thị rõ ràng hơn trong mọi điều kiện.

Một điểm thú vị khác đến từ tính năng màn hình riêng tư dùng AI. Công nghệ này có khả năng thu hẹp góc nhìn khi người dùng cần bảo mật nội dung, hạn chế người xung quanh nhìn trộm từ hai bên - một tính năng cực kỳ hữu ích khi sử dụng điện thoại nơi công cộng.

Chip xử lý mới mạnh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn

Galaxy S26 Ultra gần như chắc chắn sẽ sử dụng chipset cao cấp tiếp theo của Qualcomm. Nhiều nguồn tin cho rằng đó sẽ là Snapdragon 8 Elite 2 hoặc Snapdragon 8 Elite Gen 5, tùy vào cách đặt tên chính thức của Qualcomm.

Dòng chip Elite mới được phát triển trên tiến trình 3nm, hứa hẹn mang lại bước tiến lớn về hiệu suất lẫn điện năng, đặc biệt trong xử lý AI trên thiết bị, đồ họa cho game và các tác vụ nặng khác.

Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp S26 Ultra cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max và các flagship Android khác vào năm 2026.

Hệ thống tản nhiệt lớn hơn cho hiệu năng bền vững

Để đảm bảo hiệu năng cao ổn định trong thời gian dài, Samsung dự kiến trang bị cho Galaxy S26 Ultra buồng hơi (vapour chamber) có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Hệ thống tản nhiệt mở rộng này giúp máy duy trì mức nhiệt thấp hơn khi chơi game, quay video 4K/8K hoặc sử dụng liên tục các ứng dụng AI.

Điều này đặc biệt quan trọng khi xu hướng smartphone ngày càng tích hợp nhiều tính năng xử lý nặng, yêu cầu phần cứng có khả năng vận hành ổn định mà không gây nóng quá mức.

Galaxy S26 Ultra đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục là smartphone Android cao cấp nhất của Samsung vào năm 2026 với hàng loạt nâng cấp đáng giá: pin lớn hơn, sạc nhanh hơn, màn hình cải tiến mạnh, camera selfie thay đổi thiết kế, chip xử lý mới và hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn.

Nếu các rò rỉ trên trở thành sự thật, Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản "Ultra" đúng nghĩa, hướng đến những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ đỉnh cao và hiệu năng bền bỉ trong nhiều năm.

