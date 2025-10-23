iPhone Fold: Khởi đầu kỷ nguyên gập của Apple

Theo chuỗi tin đồn dày đặc từ các nguồn rò rỉ đáng tin cậy, iPhone Fold — chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple — dự kiến ra mắt vào năm 2026, mở màn cho ba năm liên tiếp đổi mới thiết kế lớn nhất trong lịch sử iPhone.

iPhone Flip — mẫu iPhone gập dọc mang phong cách “vỏ sò” nhỏ gọn giống Galaxy Z Flip. Ảnh: AppleInsider

Nguồn tin từ chuyên trang Naver, dẫn lại báo cáo thị trường OLED mà tài khoản Yeux1122 có được, cho biết Apple đang chuẩn bị tung ra một kiểu dáng iPhone hoàn toàn mới mỗi năm, bắt đầu từ 2026 đến 2028.

Theo đó, iPhone Fold sẽ là “phát súng khai màn” – một thiết bị gập dạng cuốn sách, sử dụng màn hình OLED LTPO+ linh hoạt có kích thước tương đương iPad mini.

Yeux1122 tiết lộ, đây không chỉ là sản phẩm phần cứng mới, mà còn là bước đi chiến lược của Apple trong “kỷ nguyên thiết bị gập”, kết hợp trải nghiệm iPhone và iPad vào cùng một thiết bị di động.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Dù đã bị đồn đoán từ nhiều năm, số lượng thông tin trùng khớp và dày đặc trong năm 2025 khiến khả năng iPhone Fold xuất hiện trong 2026 trở nên rất cao.

Thậm chí, chủ tịch Samsung Display — đối tác cung ứng màn hình chính của Apple — đã “gần như xác nhận” sự tồn tại của mẫu iPhone này.

Các báo cáo hiện cho rằng iPhone Fold sẽ có màn hình trong 7,76 inch và màn hình phụ bên ngoài 5,49 inch, cùng cơ chế gập như cuốn sách.

Tuy nhiên, Apple vẫn gặp khó trong khâu bản lề, điều có thể khiến sản phẩm phải lùi lịch phát hành sang năm 2027.

iPhone không viền — biểu tượng thẩm mỹ mới kỷ niệm 20 năm

Sau khi iPhone Fold ra mắt, Apple sẽ tiếp tục hành trình tái định nghĩa thiết kế với mẫu iPhone không viền hoàn toàn, dự kiến trình làng vào năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 20 năm iPhone đầu tiên.

Mẫu iPhone này được cho là sử dụng màn hình OLED cong bốn cạnh (four-edge bending OLED) và lớp khuếch tán ánh sáng “Crater Diffusion Layer” giúp giảm thiểu hiện tượng chênh lệch độ sáng trên các góc cong.

Đặc biệt, Face ID và camera trước sẽ được ẩn hoàn toàn dưới màn hình, loại bỏ mọi khuyết điểm như “notch” hay “đục lỗ”, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch tuyệt đối.

Nguồn tin nhận định đây sẽ là mẫu iPhone mang ý nghĩa biểu tượng, được mô tả là “biểu tượng của vẻ đẹp thị giác thuần khiết”.

Tuy nhiên, việc tạo ra một chiếc iPhone không viền thực sự là thách thức kỹ thuật cực lớn. Apple đang hợp tác với hai đối tác truyền thống — Samsung Display và LG Display — để nghiên cứu quy trình đóng gói màng mỏng mới nhằm bảo vệ tấm nền OLED.

Đồng thời, Apple cần chất kết dính mới có thể giữ cố định màn hình cong mà không gây biến dạng quang học khi nhìn nghiêng.

Ngoài ra, thiết kế thiên về kính nhiều hơn sẽ khiến máy đối mặt nguy cơ nứt vỡ cao hơn, và công nghệ camera ẩn dưới màn hình cũng cần hoàn thiện thêm để đảm bảo chất lượng ảnh không bị suy giảm.

iPhone Flip – Khi Apple “lật trang” thứ hai của tương lai gập

Sau iPhone Fold, Apple không dừng lại. Theo lộ trình rò rỉ, năm 2028 sẽ chứng kiến sự ra đời của iPhone Flip — mẫu iPhone gập dọc đầu tiên, mang phong cách “vỏ sò” nhỏ gọn giống Galaxy Z Flip.

Khác với iPhone Fold mang tính “lai tablet”, iPhone Flip sẽ hướng đến sự tiện lợi và trẻ trung, với thiết kế gập dọc nhỏ gọn, nhẹ và linh hoạt.

Mặt ngoài của máy được cho là sẽ có màn hình phụ đơn giản hiển thị thông báo, trạng thái pin, cùng các phím tắt AI thông minh để truy cập nhanh tính năng mà không cần mở máy.

Nguồn tin tiết lộ Apple xem đây là bước thử nghiệm thứ hai trong chiến lược “đa dạng hóa hình thái iPhone”, với mục tiêu mở rộng thị phần ở phân khúc thiết bị gập nhỏ gọn – vốn đang tăng trưởng nhanh nhờ giới trẻ và người dùng ưa thời trang.

Nguồn tin Yeux1122, người khởi nguồn cho loạt thông tin trên, được đánh giá là nguồn rò rỉ có độ chính xác trung bình cao hơn phần lớn tài khoản ẩn danh khác trong cộng đồng Apple.

Tuy nhiên, tài khoản này vẫn chủ yếu tổng hợp lại tin tức, báo cáo và tin đồn từ nhiều nguồn khác nhau, nên độ chính xác dài hạn vẫn cần được kiểm chứng.

Dẫu vậy, chuỗi thông tin này phù hợp với xu hướng đổi mới thiết kế mà Apple đã âm thầm chuẩn bị trong nhiều năm.

Từ công nghệ màn hình OLED siêu mỏng, bản lề uốn linh hoạt, đến cảm biến ẩn dưới màn hình — tất cả đều là những mảnh ghép hướng tới “tương lai không giới hạn” của iPhone.

Ba năm bùng nổ thiết kế: Tương lai iPhone được định hình lại

Nếu các rò rỉ này chính xác, thì giai đoạn 2026–2028 sẽ là chuỗi năm đột phá chưa từng có trong lịch sử iPhone:

2026: iPhone Fold – mở đầu kỷ nguyên gập của Apple.

2027: iPhone không viền – biểu tượng thẩm mỹ kỷ niệm 20 năm.

2028: iPhone Flip – thiết kế nhỏ gọn, hướng tới người dùng trẻ.

Ba năm, ba hình thái khác nhau, tất cả cùng phản ánh chiến lược mới của Apple: đưa iPhone bước sang kỷ nguyên hậu “thanh chữ nhật” truyền thống, nơi ranh giới giữa smartphone, máy tính bảng và thiết bị gập dần bị xóa nhòa.

Nếu đúng như dự đoán, Apple không chỉ tạo ra iPhone mới, mà đang định nghĩa lại khái niệm “thiết kế di động” cho cả ngành công nghiệp.

(Theo AppleInsider, CNET)