Nhiều người nghĩ rằng, một tài xế 92 tuổi sẽ chọn những chiếc xe tiện dụng và dễ lái như Honda CR-V, Toyota Corolla hoặc một mẫu sedan êm ái. Tuy nhiên, một câu chuyện ở Anh mới đây là minh chứng cho việc tuổi tác không thể giới hạn đam mê và tình yêu tốc độ không bao giờ già.

Nhân vật chính của câu chuyện là ông Evans, 92 tuổi, sống tại Bournemouth (Anh Quốc). Mới đây, ông đã tự thưởng cho mình một chiếc Porsche 911 GT3 hoàn toàn mới. Chiếc xe không phải để sưu tầm, nó như một món quà kỷ niệm ngày cưới. Đặc biệt, vợ ông cũng đồng hành trong ngày nhận xe, biến khoảnh khắc ấy thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Trong khi nhiều cặp đôi chọn kỷ niệm ngày cưới bằng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, ly champagne và một buổi tối yên tĩnh, ông bà Evans lại có cách ăn mừng khác biệt: rước về một trong những chiếc xe thể thao để đánh dấu 70 năm bên nhau.

Đại lý Porsche tại Bournemouth đã chia sẻ hình ảnh cặp đôi rạng rỡ bên chiếc Porsche 911 GT3 2025 màu xanh lục Oak Green Metallic nổi bật. Trong ảnh, ông Evans nở nụ cười tươi rói, khoác vai vợ mình, toát lên vẻ phấn khích như một người đàn ông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Đây cũng là chiếc Porsche đầu tiên của ông.

Porsche 911 GT3 là mẫu xe thể thao thuần chất, không dành cho số đông. Xe được trang bị động cơ boxer 6 xi-lanh 4.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 502 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Mẫu xe có hai tùy chọn hộp số: số tự động ly hợp kép PDK 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp dành cho người ưa cảm giác thuần khiết sau vô-lăng. Dù chưa rõ ông Evans chọn phiên bản nào, nhiều người tin rằng với tinh thần đầy nhiệt huyết, ông có thể đã chọn phiên bản số sàn.

Về khả năng vận hành, 911 GT3 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,2 giây với hộp số PDK, hoặc 3,4 giây với bản số sàn. Bên cạnh sức mạnh, mẫu xe này còn gây ấn tượng với thiết kế hầm hố. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn gói Weissach Package tập trung cho đường đua, trang bị thêm các chi tiết sợi carbon để giảm trọng lượng và tăng hiệu suất.

Tại Anh, Porsche 911 GT3 có giá khởi điểm khoảng 158.000 bảng Anh (tương đương 5,5 tỷ đồng). Nếu chọn thêm gói Weissach có khung bảo vệ, khách hàng phải chi thêm khoảng 19.531 bảng (gần 690 triệu đồng).

Với ông bà Evans, tuổi tác dường như không phải giới hạn. Trong khi nhiều người cùng trang lứa hài lòng với những chuyến đi nhẹ nhàng, họ chọn cách ăn mừng bằng âm thanh của động cơ thay vì sự tĩnh lặng. Cụ ông cho biết,

Tại Việt Nam, Porsche 911 GT3 phần lớn nhập khẩu qua đơn vị tư nhân, với giá sau thuế lên tới hơn 20 tỷ đồng, đắt gấp 3 lần giá xe tại Anh. Một số người chơi xe nổi tiếng ở nước ta đã và đang sử dụng mẫu xe này như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường,…

Theo TheSun UK

