Gần 28.000 người tới khám

Từ ngày khai trương 26/6 đến hết ngày 9/7, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận 27.598 lượt khám ngoại trú, trung bình hơn 2.300 lượt mỗi ngày. Ngày cao điểm ghi nhận gần 3.000 lượt khám.

Để đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng tăng, toàn bộ hệ thống cận lâm sàng được vận hành với công suất cao. Trong 12 ngày đầu, bệnh viện thực hiện hơn 204.000 mẫu xét nghiệm, hơn 24.000 lượt siêu âm, gần 17.700 lượt chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT, MRI), gần 11.900 lượt thăm dò chức năng, trong đó có khoảng 1.500 ca nội soi tiêu hóa.

Bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Khoa Giải phẫu bệnh tiếp nhận hơn 1.100 mẫu bệnh phẩm, ngân hàng máu cung cấp 823 đơn vị máu và chế phẩm máu phục vụ điều trị.

Ở lĩnh vực điều trị, bệnh viện đã thực hiện 395 ca phẫu thuật, trong đó có 98 ca cấp cứu nguy kịch cùng hơn 12.100 thủ thuật. Có 2.434 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, hơn 1.000 người đang điều trị tại bệnh viện. Công suất sử dụng giường bệnh vượt 100% cho thấy cơ sở mới nhanh chóng phát huy hiệu quả và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Giữ lại 'thời gian vàng' cho người bệnh

PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, không chỉ ghi nhận số lượng người bệnh lớn, cơ sở Ninh Bình còn nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn trong xử trí nhiều ca bệnh nặng, cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hết công suất. Ảnh: Trọng Tùng.

Ngay trong ngày khai trương (26/6), bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân chấn thương cột sống nặng sau tai nạn ngã cao, có nguy cơ chèn ép tủy và liệt hai chi dưới. Quy trình báo động cấp cứu được kích hoạt ngay lập tức, các chuyên khoa phối hợp đưa người bệnh vào phòng mổ. Ca phẫu thuật giải ép tủy thành công bảo tồn chức năng thần kinh và giữ lại cơ hội phục hồi vận động cho người bệnh.

Chỉ một ngày sau, hai bệnh nhân nhồi máu não cấp tiếp tục được tái thông mạch thành công trong "thời gian vàng". Việc người bệnh được can thiệp ngay tại địa phương giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong và di chứng tàn phế.

Bệnh viện cũng cứu sống một người đàn ông 43 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp trên đường đưa con lên Hà Nội khám bệnh. Người bệnh được chụp mạch và can thiệp động mạch vành cấp cứu ngay tại cơ sở Ninh Bình, giúp tái thông mạch vành kịp thời, bảo tồn cơ tim và hạn chế biến chứng.

PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp cùng các y bác sĩ thực hiện chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí dành cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo PGS Đào Xuân Cơ, việc rút ngắn khoảng cách từ người bệnh đến cơ sở y tế có đủ năng lực điều trị là yếu tố quyết định trong nhiều trường hợp cấp cứu. Khi các kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay tại địa phương, "thời gian vàng" được giữ lại, góp phần nâng cao cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, cơ sở Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều kỹ thuật cao trong các lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực, đột quỵ, tim mạch can thiệp, điện quang can thiệp, ngoại khoa và gây mê hồi sức.

Những kết quả ban đầu khẳng định hiệu quả của mô hình "Hai cơ sở - Một bệnh viện - Một tiêu chuẩn chuyên môn" với sự thống nhất về đội ngũ chuyên gia, quy trình chuyên môn và hệ thống quản trị giữa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC.

Trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, mở rộng triển khai kỹ thuật cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Đồng thời, đơn vị phát huy vai trò bệnh viện hạng đặc biệt trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực.

Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, từng bước hình thành trung tâm y học chuyên sâu của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 không thể phát triển như 'ốc đảo chuyên môn' Trong lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh đơn vị phải gắn kết chặt chẽ với y tế cơ sở, các bệnh viện tỉnh, khu vực và cơ sở y tế trong vùng, xây dựng mạng lưới cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến.

Ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được thực hiện trong đêm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu người đàn ông bị chấn thương cột sống nặng, có nguy cơ liệt hai chân.