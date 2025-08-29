Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2-4/9.

Đây là chuyến công tác tới Trung Quốc lần đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị người đứng đầu Nhà nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc có sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước, trong đó có: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng thống Indonesia Prabowo…

Ngoài ra, đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế lớn cũng xác nhận tham dự. Đặc biệt, 50 vị khách quốc tế và thân nhân đến từ 14 quốc gia như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Canada… từng trực tiếp đóng góp cho cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc cũng được mời dự sự kiện.

Lễ duyệt binh ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn sẽ quy tụ lực lượng đông đảo, nhiều trang bị hiện đại, với tỷ lệ lớn vũ khí lần đầu tiên ra mắt công chúng.