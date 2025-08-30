Sáng nay, tại quảng trường Ba Đình đã diễn ra tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng với các khối diễu binh của lực lượng vũ trang Việt Nam hôm nay cũng có sự xuất hiện của các khối diễu binh đến từ 4 nước.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên khối quân đội của Trung Quốc tham gia tổng duyệt cùng các khối quân đội của Nga, Lào, Campuchia trên quảng trường Ba Đình.

120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia tổng duyệt. Ảnh: Phạm Hải

Khối nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất được thực hiện nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc và Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hải

Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hải

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, bồi đắp thêm mối quan hệ "vừa là đồng chí vừa là anh em". Ảnh: Lê Trung

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho ba Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga: Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân. Chỉ huy đội danh dự là Trung úy Anton Mikhailov. Ảnh: Phạm Hải

Khối Quân đội Nhân dân Lào - là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ảnh: Phạm Hải

Ngày nay, Quân đội Nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Ảnh: Phạm Hải

Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hải

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia và Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ảnh: Phạm Hải

Hình ảnh quân nhân các nước diễu binh trên đường phố Hà Nội:

Khối diễu binh của Trung Quốc đi qua đường Nguyễn Thái Học hướng về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Trần Minh Quân

Khối diễu binh của Quân đội Trung Quốc qua Tràng Tiền, tiến về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Thạch Thảo

Các quân nhân Trung Quốc có cách đi diễu binh riêng với sải những bước chân kỷ luật, đội ngũ ngay hàng thẳng lối. Ảnh: Thạch Thảo

Khối diễu binh của Quân đội Nga trên phố. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày nay, các Lực lượng vũ trang của Nga là trụ cột trong gìn giữ hòa bình quốc tế và hợp tác quốc phòng; củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga lên tầm cao mới. Ảnh: Thạch Thảo

Khối diễu binh của Nga đi qua phố Hàng Khay. Ảnh: Bảo Minh

Các quân nhân Lào. Ảnh: Bảo Minh

Khối diễu binh của Quân đội Campuchia. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài”. Ảnh: Thạch Thảo

