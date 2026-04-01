Nhân kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, cuốn sách 30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại ra mắt, mang đến bức tranh đa chiều về thời khắc lịch sử qua hồi ức của nhiều nhân vật, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Hoàng Minh Thảo. Đây là ấn phẩm tập hợp nhiều tư liệu, hồi ức và góc nhìn khác nhau về ngày 30/4/1975 - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở góc nhìn của bên chiến thắng, cuốn sách được xây dựng từ nhiều nguồn tư liệu đa dạng với sự tham gia của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Nhờ đó, bức tranh về ngày giải phóng được tái hiện với nhiều lớp lang, vừa giàu tính lịch sử, vừa mang chiều sâu của những trải nghiệm cá nhân.

Những trang viết đưa người đọc trở lại không khí khẩn trương của các cuộc họp chiến lược, nơi đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Qua hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo… các chiến dịch quân sự then chốt hiện lên rõ nét, gắn với phương châm hành động nổi tiếng: "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng", rồi được đẩy lên cao trào với mệnh lệnh "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa".

Sự đa dạng về tác giả, nguồn tư liệu và cách tiếp cận giúp cuốn sách mang nhiều sắc thái, từ phân tích nghệ thuật quân sự, diễn biến chiến trường, đến hồi ức cá nhân và góc nhìn quốc tế. Nhờ đó, ấn phẩm không chỉ có giá trị nghiên cứu mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến lịch sử hiện đại Việt Nam.

30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại vì thế không chỉ là cuốn sách nhìn lại quá khứ mà còn gợi mở những suy ngẫm cho hiện tại. Từ những trang viết, người đọc thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của đoàn kết dân tộc, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc gìn giữ và tiếp nối những thành quả lịch sử.