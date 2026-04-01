Ít ai ngờ, cuốn sách ''Chuyện với Thanh'' lại được thai nghén từ một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của tác giả. Đầu những năm 2000, khi đang là Tổng Giám đốc FPT Software, Nguyễn Thành Nam sang Mỹ tìm cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, chi nhánh buộc phải đóng cửa vì không tìm được khách hàng.

Tác giả và nguyên mẫu trong "Chuyện với Thanh" giao lưu với độc giả.

Chính trong quãng thời gian đầy thử thách ấy, ông tình cờ đọc cuốn Ho Chi Minh: A Life của sử gia người Mỹ William Duiker. Công trình dày hơn 500 trang, được nghiên cứu trong gần 30 năm, dựa trên nguồn tư liệu đa quốc gia, đã mở ra cho ông một cách nhìn sâu sắc và hệ thống về lịch sử.

Nguyễn Thành Nam sau đó đã dịch cuốn sách, chia sẻ với đồng nghiệp và vận dụng những hiểu biết đó vào thực tiễn điều hành, giảng dạy.

Nguyên mẫu của nhân vật Thanh là một sinh viên từng bước vào lớp học với tâm thế miễn cưỡng. Tuy nhiên, ngay từ buổi học đầu tiên, em đã bất ngờ khi lớp học được dàn dựng như một sân khấu, có trình diễn, tranh biện và tương tác.

Tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi đọc sách. Ông đã mang tác phẩm về cho con trai và con dâu, những người làm trong lĩnh vực kinh tế, với mong muốn họ có thể hiểu sâu hơn về lịch sử và về Hồ Chí Minh.

Theo ông, cuốn sách không tạo ra một hình ảnh mới về Hồ Chí Minh mà giúp người đọc tiếp cận một hình ảnh gần gũi hơn nhưng cũng sâu sắc và rộng lớn hơn. "Lịch sử không phải là một điểm kết thúc sau những lễ kỷ niệm. Lịch sử là một sự chuyển động sống mãi, mở ra cho cả các thế kỷ sau này", ông nói.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, điểm đáng giá của Chuyện với Thanh nằm ở việc đặt lại cách tiếp cận lịch sử. Không còn bị đóng khung trong các mốc thời gian hay sự kiện, lịch sử được nhìn nhận như một quá trình vận động liên tục, gắn với tư duy khoa học và nhân văn.

Tác giả và các học trò đã góp phần mở ra một đời sống mới cho các nhân vật lịch sử, sâu sắc hơn, gần gũi hơn và thiết thực hơn với hiện tại.

Ở góc nhìn của người làm văn chương, nhà thơ Hữu Việt cho rằng điểm nổi bật của cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở phương thức truyền tải.

"Trong một thời gian dài, việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đến với thế hệ trẻ chưa thật sự hiệu quả. Cuốn sách này lựa chọn hình thức đối thoại, đi từ những câu hỏi cụ thể của sinh viên", ông nhận định.

Theo nhà thơ Hữu Việt, chính cách tiếp cận này đã tạo ra một sự thay đổi quan trọng: tư tưởng không còn là di sản tĩnh của quá khứ mà trở thành những gợi ý sống động, có khả năng lý giải các vấn đề của hiện tại và tương lai. Việc đưa các nhân vật lịch sử ra khỏi huyền thoại hóa cũng giúp họ trở nên gần gũi hơn với đời sống hôm nay.

Sách ''Quản trị Kinh doanh Hiện đại''

Sách Quản trị Kinh doanh Hiện đại được biên soạn bởi 3 tác giả có nền tảng học thuật và thực tiễn sâu rộng. William G. Nickels là giáo sư danh dự tại Đại học Maryland với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy và bốn lần nhận giải Giáo viên xuất sắc nhất. Jim McHugh có kinh nghiệm phong phú trong cả giáo dục, kinh doanh lẫn lĩnh vực chính phủ. Susan McHugh chuyên sâu về học tập ở người trưởng thành và phát triển chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Sự kết hợp của ba góc nhìn này tạo nên một tác phẩm vừa chặt chẽ về học thuật, vừa gần gũi với thực tiễn kinh doanh.

Quản trị Kinh doanh Hiện đại

Cuốn sách dày hơn 800 trang được chia thành sáu phần chính cùng các chương bổ sung. Ba phần đầu đi vào xu hướng kinh tế toàn cầu, tinh thần khởi nghiệp và nghệ thuật lãnh đạo. Ba phần sau tập trung vào quản trị nhân sự, marketing và quản lý tài chính doanh nghiệp. Đáng chú ý, các chương bổ sung đề cập đến môi trường pháp lý, quản trị rủi ro và quản lý tài chính cá nhân - những mảng kiến thức thường bị bỏ ngỏ trong các giáo trình kinh doanh thông thường.

Điểm khác biệt so với nhiều tài liệu học thuật khô khan là cách trình bày của cuốn sách. Thay vì chỉ liệt kê lý thuyết, các tác giả lồng ghép câu chuyện về doanh nhân thực tế, những bài học thành công lẫn thất bại đắt giá để người đọc dễ dàng chiếu vào bối cảnh công việc của mình.

Sách mới: 'Việt Bắc của tôi' và 'Chiến lược săn học bổng' Nếu "Chiến lược săn học bổng" tiếp cận du học như một bài toán chiến lược thì cuốn "Việt Bắc của tôi" lắng đọng với những chiêm nghiệm nhân sinh và ký ức quê hương.