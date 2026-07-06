Cựu chiến binh gợi mở thông tin từ kỷ vật ở phần mộ liệt sĩ

Những ngày qua, câu chuyện về cuốn album ảnh và các kỷ vật được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (TP Đồng Nai) nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Những kỷ vật bên trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai. Ảnh: D.Q

Các hình ảnh, dòng chữ khắc trên bình tông và những di vật được báo chí, mạng xã hội chia sẻ đã mở ra thêm hy vọng trong hành trình tìm lại danh tính cho liệt sĩ sau nhiều năm chưa rõ tên.

Trước đó, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật được chôn cùng hài cốt tại phần mộ số 00497, hàng mộ 8, lô D.

Các kỷ vật gồm dây lưng, bình tông đựng nước và một cuốn album ảnh đã cũ. Trên bình tông có khắc dòng chữ, số “Dươn Viet 12 - 72 B + S”. Đặc biệt, cuốn album còn lưu giữ nhiều hình ảnh, trong đó có ảnh thiếu nữ trẻ và một hình ảnh nam thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội.

Hình ảnh và kỷ vật bên trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom. Ảnh: D.Q

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom đã nhận được phản hồi từ một số người dân, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường phía Nam.

Trong số những người phản hồi có ông Nguyễn Đức Hùng (72 tuổi, quê Hà Nội), cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường phía Nam.

Từ hình ảnh cuốn album, người chiến sĩ mặc quân phục và một số di vật được tìm thấy trong phần mộ, ông Hùng bước đầu nhận định các kỷ vật này có thể liên quan đến Sư đoàn 341.

Theo ông Hùng, thời điểm đó tại khu vực chiến đấu này có nhiều lực lượng cùng tham gia. Vì vậy, thông tin trên mới chỉ là nhận định ban đầu của ông để hỗ trợ cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh thêm.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom. Ảnh: Hoàng Anh

Bên cạnh đó, theo suy đoán của một cán bộ thực hiện nhiệm vụ khai quật mộ, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang, ở phần cuối dòng chữ khắc trên bình tông có ký tự giống “QT”. Kết hợp với dãy số “12-72”, một số người đặt giả thiết kỷ vật này có thể liên quan đến chiến trường Quảng Trị vào thời điểm đó.

Phục dựng bức ảnh, thêm hy vọng tìm tên liệt sĩ

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, các hình ảnh được tìm thấy trong cuốn album kỷ vật ở phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính đã được nhóm Skyline phục dựng bằng công nghệ số. Việc phục dựng nhằm lưu giữ rõ hơn chân dung người chiến sĩ năm xưa, đồng thời góp thêm manh mối trong hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ.

Hình ảnh bên trong phần mộ liệt sĩ được nhóm Skyline phục dựng. Ảnh: Nhóm Skyline

Nhóm Skyline hy vọng bức ảnh sau phục dựng sẽ được lan tỏa để người thân, đồng đội hoặc những người từng quen biết liệt sĩ có thể nhận ra, giúp liệt sĩ sớm trở về với đúng tên tuổi, quê hương.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Vũ Duy Quyền, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom cho biết, dù chưa thể khẳng định danh tính nhưng những kỷ vật được tìm thấy trong phần mộ đang mở ra nhiều hy vọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho liệt sĩ.

Trung tá Vũ Duy Quyền thắp nhang cho các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Trung tá Quyền, đối với phần mộ liệt sĩ này, lực lượng chức năng đã lấy được mẫu ADN để giám định. Bên cạnh đó, các thông tin do người dân, cựu chiến binh cung cấp cũng đang được đơn vị tiếp nhận, tổng hợp và đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, tư liệu đơn vị chiến đấu để phục vụ quá trình xác minh.

Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện có gần 1.300 phần mộ liệt sĩ, trong đó 528 mộ chưa xác định được thông tin.

Phần mộ liệt sĩ có cuốn album ảnh và các kỷ vật khi khai quật lấy mẫu ADN. Ảnh: Hoàng Anh

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng chức năng phường Trảng Bom phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Tính đến ngày 2/7, lực lượng đã khai quật 430 phần mộ, đạt hơn 81% và lấy được 262 mẫu sinh phẩm đạt tiêu chuẩn hơn 60%.