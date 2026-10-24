Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nếu người thầy định hình tương lai học sinh thì trường sư phạm định hình tương lai nền giáo dục. Tri thức, tính nhân văn và tình yêu thương vẫn là những giá trị cốt lõi của nghề giáo.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường ĐH Sư phạm TPHCM sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, người lao động và sinh viên nhà trường.

Từ những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất, các thế hệ thầy và trò Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Ngày nay, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm.

Phó Thủ tướng cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức nghiên cứu cũng như phương pháp dạy và học. Giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, bồi đắp nhân cách, bồi dưỡng nhân tài và khả năng thích ứng của mỗi người trước những biến đổi nhanh chóng.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo khẳng định người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Sứ mệnh của một trường sư phạm trọng điểm không chỉ là đào tạo những người thầy giỏi.

“Nếu người thầy góp phần định hình tương lai mỗi sinh viên, học sinh thì trường sư phạm định hình tương lai của nền giáo dục. Sứ mệnh của một trường sư phạm trọng điểm không chỉ là đào tạo những người thầy giỏi mà còn phải tiên phong trong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tới từng nhà trường, lớp học, sinh viên và học sinh”, Phó Thủ tướng nói.

Ông ghi nhận mục tiêu của trường là đến năm 2030 tiếp tục khẳng định vị thế trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia có uy tín ở châu Á, đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới xuất sắc về giáo dục.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm của trường sư phạm

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nhà trường cần đột phá thực chất về chất lượng đào tạo nhà giáo, từ công tác tuyển sinh, chương trình và phương pháp đào tạo đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng.

Trường cần đặc biệt coi trọng thực hành sư phạm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, trường mầm non; đào tạo những người thầy vừa giỏi chuyên môn, vừa có khả năng phát triển tư duy, đổi mới, bồi đắp nhân cách, khơi dậy sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Thứ hai, xây dựng trường trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, cấp thiết của ngành giáo dục và đất nước. Trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; nghiên cứu tâm lý và sức khỏe học đường; phát triển, đánh giá và nhân rộng những mô hình, phương pháp giáo dục hiện đại, hiệu quả…

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo ở phía Nam và cả nước. Trường cần chủ động phối hợp, kết nối chặt chẽ với các địa phương để nắm bắt nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu giáo viên.

Nhà trường cần phát huy hiệu quả hoạt động của các phân hiệu, kết nối các cơ sở đào tạo sư phạm với trường phổ thông, trường mầm non để chia sẻ nguồn lực, lan tỏa các mô hình và phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức phát triển, tập trung nguồn lực đưa nhà trường phát triển ngang tầm khu vực. Trường cần phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm định chất lượng; thu hút, trọng dụng các nhà khoa học, giảng viên xuất sắc…

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT sớm hoàn thiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường sư phạm, trình Thủ tướng bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết. TPHCM và các địa phương tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, đất đai và hỗ trợ nguồn lực để nhà trường cùng các phân hiệu hoạt động ổn định.

Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường sư phạm, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt sứ mệnh của mình.

“Một người thầy được đào tạo tốt có thể truyền cảm hứng, bồi đắp tri thức và nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Vì vậy, đầu tư cho một trường sư phạm không chỉ là đầu tư cho một cơ sở giáo dục đại học mà còn là đầu tư cho chất lượng của hàng nghìn lớp học trong tương lai, cho sự trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh và sự phát triển của đất nước”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Ông mong muốn các thầy cô giáo và sinh viên luôn khắc ghi rằng, dù khoa học và công nghệ phát triển đến đâu, tri thức, tính nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm với học trò vẫn là những giá trị cốt lõi làm nên giá trị và sự tôn kính của xã hội đối với người thầy.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM kế thừa truyền thống từ các cơ sở đào tạo sư phạm trước năm 1975. Ngày 27/10/1976, trường được thành lập với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho các tỉnh, thành phía Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Trường ĐH Sư phạm TPHCM được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Khoa Tiếng Trung được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.



