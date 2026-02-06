Chương trình ghi nhận sự quan tâm lớn từ thế hệ trẻ nhờ nội dung thực tiễn, cách tiếp cận sát nhu cầu và khả năng kết nối trực tiếp với thị trường lao động.

Thông qua chương trình CSR Boost4Best, L&A tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhân sự chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ, từ giai đoạn định hướng đến giai đoạn tiếp cận cơ hội nghề nghiệp.

Gia tăng độ phủ kết nối việc làm tại các trường đại học

Ở chặng 2, L&A tập trung mở rộng các hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp thông qua việc tham gia Ngày hội việc làm và hợp tác trực tiếp cùng nhà trường. Trong tháng 1 và 2/2026, Boost4Best được triển khai tại Ngày hội việc làm Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, tiếp cận đông đảo sinh viên nhiều khối ngành.

Tại các sự kiện này, gian hàng của L&A triển khai đồng bộ các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, đánh giá CV, phỏng vấn nhanh và hỗ trợ ứng tuyển các vị trí thực tập, việc làm phù hợp trên sàn tuyển dụng Boost4Best. Riêng với sinh viên khối kỹ thuật - công nghệ, L&A giới thiệu thêm các chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản và chương trình đào tạo nguồn nhân lực vận hành máy cho nhà máy sản xuất, thu hút sự quan tâm đáng kể.

Gian hàng của L&A thu hút nhiều sinh viên ghé thăm với các hoạt động thiết thực trong chương trình Boost4Best

Bên cạnh các Ngày hội việc làm, việc ký kết hợp tác giữa L&A và Trường Đại học Gia Định tiếp tục tạo nền tảng để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, kiến tập - thực tập và kết nối tuyển dụng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp.

Mở rộng không gian đối thoại về xu hướng nghề nghiệp và yêu cầu kỹ năng trong tương lai

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tại trường, L&A mở rộng độ tiếp cận của chương trình Boost4Best sang các diễn đàn đối thoại và chia sẻ chuyên sâu về xu hướng nghề nghiệp. Tham gia tọa đàm “Thời điểm vàng du học: Lộ trình thực tập và sự nghiệp toàn cầu giai đoạn 2026-2030”, đại diện L&A - ông Trần Sĩ Chương (Thành viên HĐQT) - đã chia sẻ góc nhìn về thị trường lao động, yêu cầu kỹ năng và tư duy tiếp cận sự nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

L&A đưa chương trình Boost4Best tiếp cận với các bạn trẻ dự định du học thông qua tọa đàm

Song song với phần chia sẻ chuyên môn, bàn tư vấn của L&A tại sự kiện cũng thu hút nhiều bạn trẻ tìm hiểu lộ trình nghề nghiệp, cơ hội việc làm và định hướng phát triển dài hạn. Qua đó, Boost4Best tiếp cận được thêm nhóm đối tượng ngoài khuôn khổ các hoạt động tại trường học.

Hướng nghiệp sớm cho học sinh THPT từ giai đoạn chọn ngành

Tiếp nối chuỗi ngày hội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp do Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo, L&A đưa Boost4Best đến hai điểm trường THPT là trường Quốc tế Song ngữ UKA Bà Rịa và THPT Trịnh Hoài Đức. Các hoạt động tại đây được thiết kế ngắn gọn, tập trung vào tư vấn chọn ngành và cung cấp bức tranh tổng quan về thị trường lao động trong 5 năm tới.

Học sinh THPT trải nghiệm test tính cách SKALE Best Choice để hiểu về bản thân và chọn ngành phù hợp

Thông qua các buổi tư vấn trực tiếp và công cụ tìm hiểu tính cách SKALE Best Choice, học sinh có cơ hội hiểu rõ hơn về tính cách, điểm mạnh cá nhân và tham khảo danh sách nghề nghiệp phù hợp với tính cách. Việc được định hướng từ sớm giúp học sinh giảm áp lực khi chọn ngành, chọn ngành nghề đúng ngay từ đầu, đồng thời hỗ trợ gia đình và nhà trường trong công tác hướng nghiệp.

Tiếp tục xây dựng hành trình phát triển nguồn nhân lực trẻ trong năm 2026

Theo đại diện L&A, việc đầu tư cho thế hệ trẻ cần được triển khai như một hành trình dài hạn, xuyên suốt từ giai đoạn chọn ngành đến giai đoạn kết nối việc làm. Boost4Best được định vị là không gian triển khai các hoạt động kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp, với cách tiếp cận thực tiễn và bền vững.

Bước sang năm 2026, L&A cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và cải tiến các hoạt động của Boost4Best, hướng đến tiếp cận học sinh, sinh viên tại nhiều khu vực trên toàn quốc. Những kết quả tích cực trong chặng 2 cho thấy chương trình đang từng bước tạo dựng nền tảng nhân lực trẻ phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường lao động trong dài hạn.

