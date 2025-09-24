Ngày 23/9, trong khuôn khổ tham gia phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80 tại Mỹ, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay.

Là bạn của Nga và Ukraine, Việt Nam duy trì nhất quán lập trường cân bằng, khách quan trong xung đột Nga - Ukraine.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: BNG

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tất cả tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Ukraine coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đồng thời cảm ơn lập trường khách quan, xây dựng của Việt Nam.

Hai bên chia sẻ nhu cầu duy trì và thúc đẩy hợp tác thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn cũng như tìm kiếm biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm tiếp tục phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, đáp ứng lợi ích của hai nước.

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các dòng vốn đầu tư quốc tế

Cũng trong ngày 23/9, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự bàn tròn đối thoại Chính sách do Viện Đông Á Weatherhead, thuộc Đại học Columbia, Mỹ tổ chức.

Các giáo sư và học giả nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn đầy biến động với những chuyển dịch sâu sắc về cấu trúc kinh tế toàn cầu và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Ba xu thế chủ đạo được nhấn mạnh, đó là cạnh tranh địa chính trị - địa kinh tế ngày càng gay gắt, sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, cùng làn sóng đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá cao với lợi thế nổi bật trong lĩnh vực năng lượng, điện tử, cùng môi trường chính trị ổn định, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Các đại biểu đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tận dụng tốt cơ hội và chủ động ứng phó thách thức. Trọng tâm là hoàn thiện hành lang pháp lý minh bạch, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn; xây dựng quy định về khai thác dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời tăng cường đối thoại thường xuyên giữa chính quyền địa phương, cơ quan trung ương và cộng đồng doanh nghiệp.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, trong giai đoạn tới, mục tiêu chiến lược của Việt Nam là trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại và đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030; trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, quyết liệt triển khai nhiều chủ trương, chính sách chiến lược, toàn diện về khoa học và công nghệ, kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế… song song với cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển của Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung cho rằng để đạt được thành công bền vững, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa “ba nhà” là Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học, tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; trong đó mỗi thành tố bổ trợ cho nhau, thúc đẩy phát triển toàn diện.

Quyền Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Columbia, Viện Đông Á Weatherhead và các cơ quan của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thúc đẩy hợp tác, trao đổi, nghiên cứu nhằm tận dụng tối đa các cơ hội mà cuộc cách mạng khoa học, công nghệ mang lại, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.