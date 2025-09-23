Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ngày hôm nay, mọi người có quyền tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ song phương, và trên hết là về những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Chủ tịch nước cho biết nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai, chọn tha thứ nhưng không quên lãng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh chính quyền Tổng thống Mỹ ủng hộ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh

Chủ tịch nước đánh giá ở Mỹ, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, hàng trăm đợt tìm kiếm, khai quật đã được tiến hành, giúp đưa hàng nghìn di vật, hài cốt quân nhân Mỹ trở về quê hương. Thiện chí và kết quả của quá trình Việt Nam hợp tác MIA 50 năm qua luôn được chính quyền, Quốc hội, các tổ chức cựu binh và thân nhân gia đình MIA Mỹ đánh giá cao, coi đây là hình mẫu trong quan hệ hai nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng của chất độc da cam; rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt bộ đội Việt Nam. Với sự hợp tác của Mỹ và bạn bè quốc tế, nhiều vùng đất từng “chết lặng” bởi bom mìn và chất độc nay đã hồi sinh.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ xem lại những kỷ vật, tư liệu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa qua đã ủng hộ và tiếp tục triển khai dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Trong bức thư gửi Tổng thống Truman năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã nói về một mối quan hệ “hợp tác đầy đủ” với Mỹ. Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng cách đây 30 năm, có lẽ người lạc quan nhất cũng không thể hình dung được bằng cách nào mà Việt Nam và Mỹ có thể vượt qua nỗi đau của chiến tranh, để xây dựng và phát triển mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực như hiện nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh câu chuyện hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ là bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh của lòng bao dung có thể to lớn tới mức nào, và có thể đột phá những giới hạn ra sao. Việt Nam và Mỹ cũng đều thấy rằng không có hận thù nào là vĩnh viễn và không có vết thương nào là không thể hàn gắn, nếu chúng ta biết mở lòng và hướng về tương lai...

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến cựu chiến binh hai nước trao trả những kỷ vật cho gia đình các quân nhân Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ chia sẻ về những câu chuyện quá khứ từ hai phía, hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh và những mong muốn gác lại, trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ

Cũng trong ngày 22/9, Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ.

Những người bạn đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Mỹ đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hoạt động ủng hộ Việt Nam, đóng góp cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong đó có những đại diện tiêu biểu như: bà Ani Toncheva - đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ, người từng cống hiến cho chủ nghĩa quốc tế và chống chủ nghĩa quân phiệt cũng như tích cực tham gia các cuộc đấu tranh vì quyền lao động và nhà ở tại thành phố New York; ông John McAuliff - Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển, một người đã tích cực vận động ủng hộ Việt Nam thời kỳ đàm phán Hiệp định Paris 1973; ông Todd Magee - Giám đốc điều hành Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, là tổ chức có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ…

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm thân thiết, sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình Mỹ. Đó là những công dân Mỹ yêu chuộng hòa bình như chị Merle Ratner, anh Morrison và nhiều bạn bè Mỹ trong phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, thúc đẩy kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam; các tổ chức cựu chiến binh Mỹ và nhiều cá nhân đã vượt qua mặc cảm quá khứ, trở lại Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay tìm kiếm quân nhân mất tích, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn...

Với tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Chủ tịch nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ có những bước phát triển vượt bậc. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của Mỹ.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023 là mốc son, đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ đã trở thành hình mẫu về hàn gắn, hòa giải trong quan hệ quốc tế.

Trong khuôn khổ quan hệ mới, đối ngoại nhân dân là một trong lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò nền tảng xã hội vững chắc. Đây vừa là chất xúc tác vừa góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, là cầu nối trái tim với trái tim, kết nối và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường trao đổi, tiếp xúc dưới hình thức linh hoạt; thông tin về tình hình và hoạt động của mỗi bên; thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa..., qua đó tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn bạn bè, đối tác Mỹ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước mong bạn bè, đối tác Mỹ phát huy vai trò cầu nối, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai bên; thúc đẩy hợp tác lĩnh vực nòng cốt và đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị bạn bè, đối tác Mỹ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý khu vực nhiễm chất độc da cam, bom mìn vật liệu chưa nổ; hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, chất độc dioxin và bom mìn; hỗ trợ thu thập thông tin giúp đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm, quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam trong diện mất tích...